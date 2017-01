Op zoek naar de juiste balans

Hakim Ziyech fietst vrolijk over het luxueuze Amendoeira Golf Resort in Zuid-Portugal. De beide handen los van het stuur slingerend richting het trainingsveld waar Ajax de komende week de basis moet leggen voor een sterke tweede seizoenshelft. De maanden waarin trainer Peter Bosz zijn eerste grote prijs als trainer moet pakken. Na twee misgelopen titels op rij telt in Amsterdam alleen het kampioenschap. Helemaal niks minder. De jacht op koploper Feyenoord moet direct na de winterstop worden geopend.



Direct mét Hakim Ziyech dus. Eigenlijk tot ieders verrassing werd de Marokkaan niet geselecteerd door bondscoach Hervé Renard. En dus is Ziyech erbij op de strakke grasmat van het complex in Alcantarilha en is hij niet met het Marokkaanse elftal op trainingskamp in Abu Dhabi. Zijn gemoedstoestand heeft ogenschijnlijk geen knauw gekregen. En Peter Bosz zal een vreugdesprongetje hebben gemaakt toen hij hoorde dat Ziyech 'gewoon' bij Ajax blijft. Simpel gesteld: met Ziyech is Ajax gewoon beter dan zonder Ziyech.



En dus kan Bosz deze week in grote lijnen trainen met de ploeg die voor de winterstop een prima reeks neerzette, maar uiteindelijk níet de winterkampioen werd. In Portugal, waar het gisteren flink waaide en bewolkt was, moet hij zijn elftal 'kampioensklaar' zien te krijgen. Met de aanwezigheid van Ziyech dus als onverwachte meevaller. Wel mist Ajax zoals verwacht Bertrand Traoré die met Burkina Faso de Afrika Cup speelt.



Maar verder zal Bosz tevreden rond hebben gekeken door het vliegtuig op weg naar de luchthaven van Faro. Steeds minder explosiegevaar is er namelijk in zijn selectie. De ontevreden bankzitter Riechedly Bazoer? Hij vloog al uit naar VfL Wolfsburg. Nemanja Gudelj, de man die zich niet meer kon motiveren om steeds weer reserve te zijn? Ook daar is Ajax bijna van af. De Serviër kiest zeer waarschijnlijk voor het grote geld in China. Ajax en Tianjin Teda zijn in onderhandeling over de voorwaarden. De Chinezen zouden 6 miljoen euro willen neerleggen voor de 25-jarige middenvelder die in Azië een duizelingwekkend miljoenensalaris gaat innen. En dus is er voor de 'hardste kern' afvallers een oplossing en werkt Bosz in Portugal met een overwegend positieve groep, waarin jonkies Justin Kluivert (17) en Carel Eiting (18) de kans krijgen zich te laten zien.