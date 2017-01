Open brief aan Justin Kluivert

Beste Justin,



Toen je een jaar of 11 was zag ik je voor het eerst voetballen in een Ajax-shirt. Een wervelwind op rechts. Behendig, speels maar met een dodelijke efficiëntie. Je scoorde en gaf assists. Gisteren tegen PEC maakte je de zondag van iedere voetballiefhebber. Een wervelwind op links.



Behendig, speels maar met een dodelijke efficiëntie. Dat steekpassje met links op El Ghazi, jongen. Je hebt een timmermansoog. Het was een bal met een beetje effect. Er zat zoveel gevoel in. Het steekpassje mondde uit in een strafschop en bij een strafschop krijgt niemand een assist op zijn naam, maar na gisteren zou ik ervoor willen pleiten dat zo'n schitterende inleiding tot een doelpunt ook officieel geteld wordt als assist. Je had de strafschop willen nemen, maar je durfde het niet te vragen aan meneer Schöne.



Gewoon doen volgende keer. 'Zal ik hem voor u nemen, meneer?' Lasse is de beroerdste niet. Ik zag je interview terug met Jan-Joost van Gangelen van FOX Sports. Je zei dat je je vader in Parijs wel even kon bellen. Jammer genoeg gebeurde dat niet. Je las wel zijn appje voor. Hij noemde je 'schat' en zei dat het nu allemaal gaat beginnen.