Paprikachips en wereldtitels

De zak chips staarde me aan vanaf het schap in de supermarkt. Arrogant, bijna. Hij zat daar als de grootste aap op de rots, tussen de pinda's en de Tucjes. Hij was zo ontstellend enorm dat ik in mijn ogen moest wrijven om te zien of hij echt was. Dat ze tegenwoordig vuilniszakken vol paprikachips verkochten onder het mom ultramegavoordeelverpakking, was me ontgaan. Een kwartier later zat ik thuis, met de zak chips naast me op de bank. Ik haalde diep adem en begon te eten. Voor middernacht zou er nog maar één van ons tweeën op deze wereld zijn. Het was hij of ik.



Het werd ik. Net aan. Om twee minuten voor twaalf propte ik, euforisch, de laatste kruimels in mijn keel. Ik had het geflikt. Ik appte mijn vrienden trots de foto van de lege zak chips. En daarna viel ik boerend, puffend en half kotsend in slaap. Nooit, nooit, nooit, van mijn leven hoef ik meer een zak paprikachips te eten. Zelfs niet zo'n kleintje die ze uitdelen op kinderpartijtjes en vrijmibo's van te zuinige accountantskantoren. Mijn honger is voor eeuwig gestild.



Wat me brengt op Sven Kramer en Ireen Wüst. Ik zal niet zeggen dat schaatsen hetzelfde is als ultramegavoordeelverpakkingen paprikachips eten - het gaat me om iets anders. Om hun honger.



Ik heb gisteren, op de eerste dag van de WK afstanden in Gangneun, met open mond naar ze zitten kijken. Niet omdat ze zo hard schaatsten, maar vooral vanwege de lichaamstaal voor en na de wedstrijd. Vanwege hun zenuwen. Vanwege hun verbetenheid. Vanwege hun blijdschap na afloop. Het was alsof ze hun eerste wereldkampioenschap reden. Alsof ze nog nooit iets hadden gewonnen. Alsof ze niet al meer dan een decennium aan de top staan.



Tuurlijk, tuurlijk, schaatsen is geen grote, mondiale sport. Maar juist dat maakt het des te moeilijker om zo'n lange periode gefocust te blijven. Dat je wereldkampioen wilt worden, dat snap ik. Dat je twee keer wereldkampioen wilt worden ook. Drie keer: vooruit. Maar bij vier, vijf of zes keer sluipt er toch gezapigheid in? Laat staan als je voor de zestiende (Wüst) of zesentwintigste (Kramer) keer wereldkampioen wordt. Hoe doe je dat? Hoe kun je dat opbrengen? Hoe kun je week in, week uit, jaar in, jaar uit, voor je sport leven als je al zo veel hebt gewonnen? Hoe kun je elke wedstrijd willen winnen als een overwinning meer of minder eigenlijk niets meer uitmaakt? Hoe krijg je het voor elkaar om winnen niet als normaal te zien, terwijl het de normaalste zaak van de wereld is?



Wat Wüst en Kramer zo goed maakt is niet eens zozeer dat ze fysiek beter zijn dan de rest, dat ze betere trainingsfaciliteiten hebben of professionelere begeleiding. Het is hun onstilbare honger. Dát maakt ze bijzonder.

Hoeveel ze ook winnen, hoeveel ultramegavoordeelverpakkingen paprikachips ze ook eten - er is altijd plek voor meer.