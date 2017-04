Wielerplaatjes van Panini!!!

Eerst staarde ik minutenlang naar de plaatjes, met de handen in mijn haar. Vervolgens kwamen de tranen. En daarna ben ik naar buiten gerend om de rest van de avond toeterend door de straat te rijden.



Het is er. Dames en heren, jongens en meisjes, het is er! Het meest briljante idee sinds de uitvinding van de afgeragde joggingbroek. Het komt uit Italië en het schijnt daar nú op de markt te zijn: een Panini-album van de komende Giro d'Italia. Sinds ik weet dat het bestaat kan ik nog maar één ding denken: hebben.



Eerlijk is eerlijk: ik wist niet eens dat Panini nog bestond. Ik dacht dat die halverwege de jaren negentig, ergens na Alexi Lalas en het WK voetbal van 1994, failliet waren gegaan. Of misschien zelfs wel na Claudio Caniggia en het WK van 1990. Ik sluit zelfs niet uit dat het eredivisie-album van 1986 (met Roelf-Jan Tiktak en Wout Holverda) het laatste kunstje van Panini was.



Panini, dat is nostalgie. Dat is op zaterdagmiddag met je zakgeld naar de sigarenboer fietsen. Dat zijn twee kwartjes, brandend in je broekzak. Dat is een half­uur lang turen naar de buitenkant van de pakjes, omdat je niet kunt kiezen. Dat is met trillende handen de plaatjes uit het pakje peuteren in de hoop dat je deze keer Marco van Basten hebt. Dat is zuchtend constateren dat Mike Snoei er wéér in zit - die had je al vierentwintig keer dubbel.



Bij mijn weten spaart de jeugd van tegenwoordig geen stickers meer (in plaats daarvan zoeken ze naar virtuele Pokemons of extra likes op hun YouTube-vlog), maar blijkbaar heeft Panini de afgelopen twee decennia tóch overleefd. En hóe. Want een stickeralbum over voetballers is prachtig, maar een album over wielrenners is nog veel prachtiger. Stel je voor: eindelijk kun je eens rustig kijken naar al de portretten van kerels die normaal gesproken zijn verstopt achter slijm, grimassen en spiegelende brillenglazen.