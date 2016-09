Zlatans erfenis is voor Guidetti

Vaderschap

Zoals Guidetti toch al uitkeek naar september, omdat hij deze maand voor het eerst vader hoopt te worden. Zijn vriendin Sanna is hoogzwanger, de kleine Guidetti kan elk moment komen. ,,Ook Sanna is in Stockholm, dus de timing van de interland is perfect. Ik ben heel dichtbij. Het zal goed met haar gaan, want Sanna is één van de sterkste mensen die ik ken. Als de baby vlak voor de wedstrijd komt? Dan ben ik bij de geboorte. Je eigen vlees en bloed op aarde zien komen, dat is heel bijzonder. Misschien wel het meest bijzondere om ooit mee te maken. Maar ik wil het graag allebei: voetballen tegen Nederland én voor het eerst vader worden.''



Natuurlijk informeert Guidetti tijdens het gesprek weer naar zijn voormalig ploeggenoten van Feyenoord, die overigens vrijwel allemaal ontbreken in de selectie van Oranje. Zoals Nederland nooit ver weg is voor hem. In de Europa League staat hij straks weer tegenover Ajax. Op Twitter gaf hij al aan niet te kunnen wachten op een wedstrijd 'tegen 020'. Nu, in Solna, telt echter alleen de nationale ploeg. Ajax ziet hem straks wel terug, tot op het bot gemotiveerd om het kunstje in het shirt van Feyenoord (hattrick tegen Ajax in 2012, het leverde hem de bijnaam 'DrieDetti' op) nog eens te herhalen.



Vlammen

Guidetti, die vorige maand nog een aanbod van Valencia naast zich neerlegde, wil nu vooral vlammen in zijn dertiende interland. ,,De sfeer in Solna zal weer geweldig zijn. Zweden gaat nu leunen op spelers die twee jaar geleden Europees kampioen werden met Jong Zweden. Er is een nieuwe bondscoach, iedereen wil zich opnieuw bewijzen.''



Die nieuwe bondscoach luistert naar de onbekende naam Janne Anderson, maar hij wordt wel bijgestaan door niemand minder dan Lars Lagerbäck. Die man had jarenlang de Zweedse ploeg onder zijn hoede en maakte afgelopen zomer indruk met het sprookje van IJsland, dat de kwartfinale wist te halen tijdens het EK. ,,Lagerbäck is voor ons een koning'', knikt Guidetti. ,,Ik herinner me dat ik hem ooit ontmoette, ik was toen pas een jaar of elf. Ik zei dat ik ooit voor zijn nationale elftal zou spelen. Het is uitgekomen.''



Johnny G

Zoals er vaker voorspellingen uitkomen. Zo scoorde hij tegen Barcelona en Atlético Madrid. En zoals hij Feyenoord in januari 2012 die hattrick tegen Ajax beloofde. Dit keer doet hij geen voorspelling, al weet hij dat als Johnny G, The Guidetti Song (een liedje gemaakt door de Zweedse producer Badpojken) luidkeels van de tribunes galmt, de Zweden tot het gaatje zullen gaan. ,,Reken maar dat er een hecht team zal staan. Zweden is gek van voetbal en helemaal gek van de nationale ploeg. Toen wij het jeugd-EK wonnen, was heel Stockholm geel-blauw. Ik heb het over Jong Zweden hè? Die jongens vormen nu de basis van het nieuwe Zweden. En die willen goed starten tegen Nederland, dat lijkt me duidelijk.''