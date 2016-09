IJsland ontbreekt in FIFA 17 na geschil met ontwikkelaar EA

Reden voor de afwezigheid van de Vikingen is een conflict tussen de IJslandse voetbalbond KSI en ontwikkelaar EA Sports. De bond vond het geboden bedrag voor de rechten van de spelers te laag. Volgens de BBC ging het om ruim 13 duizend euro. De KSI deed een tegenvoorstel dat door EA Sports niet werd geaccepteerd.



,,Zij willen de rechten op de spelers voor bijna niets hebben", reageert KSI-voorzitter Geir Thorsteinsson. ,,Op het EK hebben we laten zien een goed team te hebben en het spijt me voor de mensen die graag met IJsland wilden spelen in FIFA 17. Maar de kritiek zou op EA Sports gericht moeten zijn."



Zo is IJsland (27ste) het enige land uit de top-30 van de FIFA-raking dat ontbreekt in het spel. India is met een 148ste plaats het laagst geklasseerde land.



IJsland wekte in Frankrijk de sympathie van vele voetbalfans door als land met amper 300 duizend inwoners door te dringen tot de kwartfinales. Met geklap en oerkreten werden de successen door spelers en fans van de stuntploeg in het stadion gevierd. Saillant is dat die manier van juichen, de 'IJslandse haka', wel in het spel is opgenomen.