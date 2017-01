'Ik beloon mezelf pas als ik presteer'

We spreken Ramselaar, die in augustus overstapte van FC Utrecht naar PSV, aan de vooravond van de tweede seizoenshelft, waarin hij zichzelf mede door de toegenomen concurrentie bij de Eindhovense grootmacht opnieuw zal moeten bewijzen. Een terugblik op zijn eerste maanden bij PSV, aan de hand van vijf thema's.



Persoonlijke groei

Het belangrijkste wat ik over mezelf heb geleerd in het eerste halfjaar bij een topclub is...

Ramselaar: ,,Dat je alles moet winnen en dat ik kan omgaan met de druk die dat geeft. Die druk, dat is echt een groot verschil met een subtopper. Ik had dat op zich wel verwacht, maar je moet het ervaren. De teleurstelling is nu groter als het niet lukt in een wedstrijd. Dat voel je bij je medespelers, bij het publiek.



,,En ik was benieuwd: hoe snel zou ik kunnen aanpikken op de trainingen? Dat verschil vind ik niet groot in vergelijking met FC Utrecht. Ik bedoel: het niveau van de spelers ligt bij PSV natuurlijk hoger, maar de intensiteit van de trainingen, die verschilt nauwelijks met hoe Erik ten Hag werkt bij Utrecht. Dat is een compliment voor hem en het is misschien ook de reden dat ik zonder blessures door mijn eerste halfjaar bij PSV ben gekomen.



,,Je ziet toch vaak dat spelers die nieuw zijn bij een topclub in het begin iets oplopen en dan een tijd aanhikken tegen een achterstand. Ik heb meteen veel wedstrijden kunnen spelen. Debuteren voor PSV, debuteren voor Oranje, de eerste keer een poulefase van de Champions League meemaken. Allemaal hoogtepunten in amper een half jaar. En nu ik de top meemaak, wil ik méér. Dat lijkt me logisch.''



Oranje

Mijn eerste Oranjeshirt hangt nu...

,,In mijn appartement in Eindhoven. Mooi ingelijst. Nederland - België, 9 november 2016, die datum ga ik nooit meer vergeten. En vier dagen later volgde meteen ook al een basisplaats tegen Luxemburg. Ik was de jongste speler in die twee wedstrijden. En inderdaad ja, van mijn lichting, geboortejaar 1996, was ik ook de enige speler in de selectie.



,,Bij Oranje onder 19 waren bijvoorbeeld Bazoer en Riedewald van Ajax ploeggenoten. Die stonden eerder in het grote Nederlands elftal, ze ontwikkelden zich heel snel, maar ze zijn de laatste tijd niet geselecteerd. Wat dat zegt? Dat het dus niet vanzelfsprekend is om jong in Oranje te staan én er daarna ook bij te blijven. Soms vergeet ik zelf wel eens dat ik nog zo jong ben.



,,In die week van België en Luxemburg heb ik veel gepraat met Arjen Robben en Wesley Sneijder. Het viel me op hoe zij daar voor open staan. En als je met Robben traint, komt de wereldtop binnen. Zelfs een warming-up gaat bij hem met een drive, een beleving, niet normaal! Daar prikkelt hij iedereen mee in de selectie.''