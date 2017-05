'Ik ben echt in deze positie gegroeid'

Je staat voor de zevende keer aan de start in Italië. Breng eens een ode aan de Giro.

,,Het was mijn eerste grote ronde. Daarna werd ik door de ploeg altijd die kant opgestuurd en uiteindelijk is gebleken dat de Giro mij heel goed ligt. Het is supermooi om in Italië te koersen. De mensen langs de kant zijn échte fans. Tijdens de Tour is het vakantie, dat is anders. Als je ziet met hoeveel passie Italianen over de Giro praten. Vorig jaar heb ik het van nog dichterbij meegemaakt. Ook al was ik een Nederlander in de roze trui, ze waren superblij met mij. Ik kwam niet als de favoriet naar Italië, maar stak er bovenuit en viel ook weer hard naar beneden. Dat is misschien de dramatiek die deze sport menselijk maakt. Italianen houden daarvan.''



De 100ste Giro wordt volledig in Italië verreden. Dus geen uitstapjes naar Frankrijk zoals vorig jaar.

,,Die val vorig jaar was niet mijn gelukkigste entree in Frankrijk.''



Jij moet ook wel eens hebben gedacht: wat als...?

,,Natuurlijk zijn er momenten dat ik denk: wat als ik die afdaling had overleefd? Dan had ik nog moeten zien dat ze mij uit die roze trui hadden gereden.''



Komt er ooit nog een grotere kans op de eindzege?

,,Dat kan ik pas over een jaar of zes, zeven concluderen. Het kan zomaar m'n grootste kans zijn geweest, maar laten we hopen van niet. Het was mooier geweest als ik 'm al in de pocket had. Maar dat ik in die positie kwam, was niet per ongeluk. Ik was heel steady bezig en pakte op de goede momenten tijd op de andere mannen. Als ik nu weer in het roze wil komen, moet ik ook ergens mijn slag slaan.''