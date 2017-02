'Ik ben geen robot'

Michael van Gerwen werd in december door de New York Times met de iconische basketballer Michael Jordan vergeleken. Ook de naam van 's wereld beste voetballer Lionel Messi viel. De 27-jarige Brabander sprak het niet eens tegen. ,,Of ik dan in het darts Messi ben? Ja, dan ben ik Messi."



De boodschap was duidelijk: de meeste darters kunnen met akelige precisie hun pijlen gooien, maar Van Gerwen is buitenaards goed. Van een andere planeet.



Dat maakt het extra interessant en bijzonder hoe Mighty Mike vanavond het podium in Nottingham opstapt voor de tweede Premier League-wedstrijd. Tegen Peter Wright, de nummer drie van de wereld, wil de dartswereld ineens weten of Van Gerwen nog wel zo onaantastbaar is. Of dat de tweevoudig wereldkampioen inderdaad voor even op aarde is geland, op zoek naar het juiste gevoel. En of de nauwelijks verslaanbare Van Gerwen momenteel te pakken is.