'Ik ben hier niet om bommetjes te leggen'

Kemkers spreidt zijn armen: ,,Heel breed dus, zoals je ziet. Vanuit de werkzaamheden die ik nu doe, ga ik me nog wel een keer op een specifiek onderdeel richten. Dat neemt niet weg dat ik bij Groningen hard aan de boom aan het schudden ben, zonder dat ik mezelf presenteer als de oud-schaatscoach met een mening over hoe een voetballer moet trainen. Dat is onmogelijk als je geen beeld hebt van belastbaarheid, belasting en inspanning. Ik ben hier ook niet om bommetjes te leggen. Het enige wat ik wil doen is helpen. Mensen aanjagen. De club in alle vezels ondersteunen. Ik wil bij Groningen constructief iets opbouwen, waar de club nog jaren iets aan heeft.''



Noem eens een voorbeeld?

,,Bij het eerste elftal is het klimaat heel duidelijk: punten pakken. Maar momenteel geldt dat ook voor de onderkant: de opleiding. Dat gaan wij veranderen. Onze onderkant wordt een scout- en ontwikkelclub. Wij maken dus een programma, waarin de opleiding centraal staat. Het nieuwe topsportzorgcentrum faciliteert ons daarbij. We krijgen bijvoorbeeld een sporthal van 1100 vierkante meter, die we gelijktijdig voor andere topsporters beschikbaar stellen. Zo ontstaat synergie, waar zowel FC Groningen als andere topsport uit de stad zijn voordeel mee kan doen."

''



Regelmatig klinkt de roep om meer krachttraining en mentaliteit in de opleiding. Hoe belangrijk wordt dit bij Groningen?

,,Ik heb heel nadrukkelijk geleerd dat iedere topsporter verschillend is. En wat is mentaliteit? Een containerbegrip. Net zoals 'talent'. Misschien is dat een van de problemen waarmee we te maken hebben: we jagen termen de wereld in waar het publiek een mening over heeft. Maar wie in de praktijk werkt, weet dat een selectie uit 22 individuen bestaat. En dus moet je bij speler A aan een andere knop draaien dan bij speler B. Dat kan mentale begeleiding of krachttraining zijn, alleen: dat hoeft dus niet per se. Maar met ons topsportzorgcentrum willen wij het complete pakket in huis hebben en dus aan álle knoppen kunnen draaien.''



Hoe maak je meetbaar dat deze aanpak tot succes leidt?

,,Sommige dingen zullen nooit meetbaar worden."De samenstelling van de selectie wel. Volgens jullie beleidsplan bestaat die volgend jaar voor de helft uit zelfopgeleide spelers. Lijkt me lastig, zeker op zo'n korte termijn.,,Dat gaan we merken. Als je goed hebt gekeken, weet je dat we daar al invulling aan hebben gegeven.''