'Ik ben geen machine die maar door kan gaan'

Maar ze kent ook de keerzijde van de roem. Haar jongere broer - ook wielrenner - vond zich na een diefstal tijdens zijn stage terug in een paginagroot verhaal in de regionale krant. ,,Dan erbij zetten ze dat zijn zus Elis in Rio goud heeft gehaald. Waarom? Ze hadden mij niet bij hoeven halen. Als ik geen olympisch kampioen was geweest, had het nooit zo in krant gestaan.''



Ligtlee is nog jong, 22 jaar. Spontaan en ontwapenend. Ze houdt van mooi gelakte nagels, beukende muziek en heeft na Rio bij haar neef een tatoeage van de vijf Olympische ringen laten zetten op haar onderarm. Als ze niet zo onnoemelijk hard zou kunnen fietsen, was ze na haar opleiding tot commercieel medewerker binnendienst aan de ROC Apeldoorn gewoon verder gegaan met studeren en af en toe stappen zoals alle andere jonge vrouwen van 22 jaar.



,,Ik weet niet wat ik mis, want ik was heel jong toen ik ging fietsen. Op social media zie je alles voorbij komen wat je vrienden aan het doen zijn. Eens in de zoveel tijd denk ik: 'Ik zou wel eens lekker willen stappen.' Natuurlijk ga ik ook wel eens uit. Als het seizoen voorbij is. En vaak hebben we na de wereldbekerwedstrijden wel een afterparty, maar na een avond ben ik er dan wel klaar mee. Ik ben nog nooit dronken geweest. Ik ben bang dat ik mezelf niet onder controle kan houden. Als je de volgende dag niet meer weet wat je gedaan hebt. Dat lijkt me helemaal niets. Dat leven heb ik nooit geleid.''



Want sinds Ligtlee op haar zevende op een bmx stapte, staat haar leven in het teken van de fiets. Ze werd acht keer wereldkampioen bmx. In 2011 stapte ze over naar de baan om binnen no time door te stoten naar de wereldtop. Voor de Spelen gold ze als een kanshebber voor een medaille, maar goud op de keirin - misschien wel het moeilijkste, in ieder geval de meest onvoorspelbare discipline in het baanwielrennen - dat hield eigenlijk niemand voor mogelijk.



,,Op de keirin had ik op wereldniveau nog nooit goed gepresteerd. In 2015 en 2016 had ik wel het WK gereden. De eerste keer na een zwaar sprinttoernooi in Parijs. Toen was het al helemaal klaar. De andere keer was ik gewoon niet goed. In de wereldbeker had ik nog nooit gereden omdat we maar één startplek hadden.''