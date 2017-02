'Ik ben niet zomaar naar België gekomen'

De Belgische journalisten vragen zich af waarom jij nooit bij Oranje zit.

,,Ach, daar heb ik een keer iets over gezegd en dan weet je het wel. Dan staat er een vette kop op internet dat ik het ook allemaal niet snap. Kijk, mijn familie en vrienden beginnen er weleens over. En het zou mooi zijn als het ooit zover komt. Ik verwijt niemand iets. Ik ben er ook niet mee bezig. Ik ben wel blij dat iedereen zo positief is. Ik heb het in het verleden ook wel anders meegemaakt.''



Want?

,,Bij Feyenoord speelde ik weinig, maar ook de middenvelders die na mij zijn aangetrokken hebben het moeilijk, hè. Dat de club nu bovenaan staat, is geweldig. Ik heb bij Club Brugge ervaren hoe het is om naar een titel toe te leven. Natuurlijk komt er straks stress bij kijken. Maar Kuyt, Botteghin, Elia, El Ahmadi en Van der Heijden, die raken niet meer in de war.''



En Roda JC?

,,Daar gebeurt nu natuurlijk van alles. Kijk, er is in Kerkrade vaak gebrek aan geld geweest. Dus is het goed als er een financieel

sterk iemand instapt. Alleen, van al die gehaalde spelers ken ik er nauwelijks één. Ik weet niet of dit de weg is, maar laten we hopen van wel.''