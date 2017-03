'Ik denk dat ik mezelf niet zou interviewen'

,,Ach, het went snel hoor'', relativeert Verstappen. ,,Toen ik begon met karten, stonden er twee, hooguit drie journalisten. Gaandeweg werden het er steeds meer. Als je niet weet hoe je daarmee om moet gaan, vraagt dat onnodig veel energie. Maar ik probeer gewoon altijd heel relaxed te zijn. Te zeggen wat ik wil. En vooral niet te zeggen wat ik niet wil.''



Wat ook helpt: hij babbelt een aardig woordje over de grens. ,,Drie talen beheers ik goed: Engels, Duits en Nederlands. En in het Italiaans en Frans versta ik alleen iets als ik écht iets moet verstaan.''



Die talenknobbel zorgt er wel voor dat hij extra interessant is voor buitenlandse media. Net als zijn Australische collega Daniel Ricciardo, die prima Italiaans spreekt. Bij Red Bull weten ze dus van tevoren al dat het bij bepaalde races media-aanvragen regent. ,,Zoals bijvoorbeeld in Spa, voor Max'', vertelt Ben Wyatt, hoofd communicatie bij de Britse renstal. ,,Niet erg, hoor. De Formule 1 is ook entertainment. En praten met de pers part of the job.''