'Ik had met zes lengtes moeten winnen'

Hij vertelt er nu met een lach over. Luchtig. De naam van Bortolami leidt niet tot stuiptrekkingen. ,,Daarin ben ik redelijk makkelijk. Als bestaat niet. Ik heb een fout gemaakt, maar die heeft mij denk ik ook wel veel gebracht. Ik was sinds de Tour van 2000 - waarin ik mijzelf verbaasde met drie etappezeges - bezig om één van de beste wielrenners van de wereld te worden. Ik zat middenin de bewustwording van wat ik allemaal kon. De mooiste les in Vlaanderen was dat het na zo'n wedstrijd van 269 kilometer veel minder belangrijk is wie op papier de beste sprinter is. Het gaat erom wie nog de benen en de wilskracht heeft en wie het tactisch slim speelt. Ik besefte nog niet volledig dat ik dit kon.''



Dat besef na 'Vlaanderen' levert hem diezelfde maand al de zege in de Amstel Gold Race op en later in het jaar de wereldbeker. Ondanks het pijnlijke verlies is hij nog altijd trots op zijn tweede plek in 2001. Het verloop van de koers verklaart veel.



Vanwege een val op zijn knie heeft hij de hele dag 'op de cruise control' en in een ongewoon zware versnelling gereden. Hij heeft zich slecht gevoeld, lost keer op keer op de klimmetjes uit een op 100 kilometer voor het einde ontstane kopgroep van 28 man. Die groep dunt uit tot acht man, die voor de zege sprinten. Kan dat zestien jaar later nog? Dekker denkt van wel, al acht hij de kans groter dat de favorieten komende zondag de finale zullen beheersen.