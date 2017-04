'Ik heb al zoveel mensen zien gaan, dat raakt je, hoor'

Van Eijck geeft een kort medisch college. Een tumor bestaat niet uit één soort cel, maar wel uit honderdduizend verschillende, legt hij uit. ,,Je kunt er wel een aantal bestrijden, maar juist bij alvleesklierkanker zijn er zoveel andere cellen die de dans ontspringen. En hoe gevoelig zijn die cellen voor bestraling en chemotherapie? Bij alvleesklierkanker is dat gewoon heel erg laag. Mensen worden bovendien heel erg ziek van chemotherapie en maar een klein percentage heeft er baat bij. Hoe klein? Hooguit dertig procent van de patiënten. En dan ook nog tijdelijk.''



Van Eijck vertelt het verhaal van de veehouder en de dierenarts, beiden getroffen door alvleesklierkanker. ,,Die mensen bleven maar leven'', zegt hij. ,,Niemand snapte hoe het kon. Uiteindelijk bleek dat ze zichzelf behandelden met vogelgriepvirussen. Die virussen doden tumorcellen. Maar jezelf ermee behandelen, is in Nederland gewoon een strafbaar feit.''



Het was de aanloop naar 'Support Casper', de campagne die landelijk veel aandacht krijgt. Van Eijck is het gezicht geworden van de strijd tegen alvleesklierkanker. ,,Dat was in eerste instantie niet de bedoeling, want ik wil liever gewoon in de anonimiteit werken. Maar door onder meer mijn contacten in de voetballerij zouden we veel sneller naamsbekendheid kunnen genereren. Dus doen we het zo, al moet ik wel mijn werk kunnen blijven doen.''



Voor het onderzoek is veel geld nodig. Kort gezegd: Van Eijck en zijn team ontwikkelen een virus dat de strijd met alvleesklierkanker kan winnen. Ze bouwen kleine stukjes DNA in een virus. ,,Daardoor kun je de tumorcel laten doen wat wij willen. En wij willen dat deze dood zal gaan. Normale cellen hebben een afweermechanisme, dat het virus meteen uit de cellen werkt. Maar dat kan een tumorcel juist niet. Zo vernietigt deze zichzelf.''



Alleen al dankzij Excelsior, waar de directieleden Ferry de Haan en Wouter Gudde de actie van Van Eijck meteen omarmden, kwam er 100.000 euro binnen. De teller staat inmiddels al op bijna twee miljoen euro. ,,Grote acties, maar ook bijvoorbeeld collectebussen bij een slager in Bergambacht. Dat is prachtig.''



Het is ook een poging om de farmaceutische industrie te snel af te zijn. Dat behandelingen straks betaalbaar zijn. ,,Dan zijn we af van de commerciële afwegingen die in die industrie de boventoon voeren. De bedrijven in de farmaceutische industrie zijn bang dat hun medicijn een slechte naam krijgt. Een medicijn heeft een goede naam voor het bestrijden van een bepaalde ziekte, maar voor de behandeling van alvleesklierkanker bestaat die zekerheid bijvoorbeeld niet. Terwijl ik na lang onderzoek vermoed dat het wel zou moeten kunnen werken.''



Van Eijck beweegt zich tussen twee werelden. Dan weer een inktzwart gesprek met een vader of moeder van een gezin met jonge kinderen die vreselijk nieuws krijgen, dan weer in een kleedkamer met jonge voetballers die alles opzijzetten voor een overwinning. Op zijn 25ste was hij al clubarts van Sparta. Later, in 2009, haalde Leo Beenhakker hem naar Feyenoord. ,,Mijn werk in de voetballerij kun je rustig zien als het vinden van een bepaalde balans. Tussen mensen die strijden tegen een vreselijke ziekte en de jacht van jonge mensen op sportief succes. Een soort weegschaal. En ik heb in de voetballerij veel geleerd. Ik ben als chirurg in deze sport zo ervaren geworden dat ik met mijn collega Rien Heijboer een behandelmethode heb bedacht voor liesblessures. Niet meer zoals voorheen iemand opensnijden, maar via een kijkoperatie onder de navel een klein matje inbrengen. Kees van Wonderen was één van de eersten die op zo'n manier zijn geholpen, maar ook Zlatan Ibrahimovic kwam vanuit Milaan naar Rotterdam. Die methode scheelt echt weken revalideren. Topvoetbal is niet gezond, we proberen het zo gezond mogelijk te maken. Feyenoord werkt samen met het Erasmus Medisch Centrum. Ik ben ervan overtuigd dat goede medische selectie en begeleiding het verschil gaan maken.''



Werken aan vooruitgang bij een voetbalclub, werken aan een revolutie in de strijd tegen alvleesklierkanker. Van Eijck combineert het dagelijks. ,,Van het laatste hopen we een chronische ziekte te maken waarmee je nog jaren kunt leven. En op langere termijn uiteraard genezing. Die mensen die het niet redden, dat raakt je, hoor. Ik heb al zo veel mensen zien gaan. Natuurlijk zit ik dan weleens te huilen. Sommige chirurgen houden afstand, laten het niet persoonlijk worden. Ik kan dat niet, ik ga naar patiënten toe in hun laatste fase, ik bel ze op. En die verpleging bij ons in het Erasmus Medisch Centrum, hoe liefdevol die patiënten verplegen. Echt fantastisch. Dag en nacht, daar is te weinig waardering voor.''