'Ik heb deze weken meer gehuild dan in de laatste 10 jaar'

Heb je overwogen om de handdoek te gooien?

,,Nooit. In een emotionele bui wilde ik wel naar huis, maar ik heb niet naar vliegtickets gezocht of zo. Wat ga je dan doen, als je thuis bent? Uiteindelijk kun je niks anders doen dan er het beste van maken. Ik liep in Rio wel een beetje sip rond. Heel de dag door denk je en maal je maar. Het was gewoon een kloteperiode. Ik heb ook niet van de Spelen genoten. Twee dagen voor de tijdrit heb ik de knop omgezet. Dat ging vanzelf. Ik concentreerde me op de dingen die ik moest doen, en dat was dat.''



Wat dacht je op het startpodium?

,,Ik had geen gedachtes.''



Jij denkt over ALLES na, maar toen over niks?

,,Nee.''



De pols bestond niet.

,,Nee."



En tijdens de tijdrit?

,,In de eerste ronde was ik nog wel voorzichtig. Het voelde onwennig. Ik reed slechte bochten. Ik heb er tijd mee verspeeld, een seconde of tien. Maar dan nog was Cancellara een stuk sneller geweest.''



Hoeveel sneller had je gekund als je fit was geweest?

,,Tja. Dat is weer een als-vraag. Dan zou de gehele situatie anders zijn geweest. Technisch en aerodynamisch heb ik een slechte tijdrit gereden. En qua wattages haalde ik dezelfde als in de tijdrit in de Tour, maar dat was na tweeënhalve week koers. Dus die tijdrit in Rio was geen goede tijdrit van me. Het sprankelde niet. Toen ik over de finish kwam, was ik eerst nog heel even verrast dat ik tweede was. Ik dacht dat ik heel slecht bezig was, dus het viel me nog mee. Maar daarna kwam al vrij snel het besef dat het niet de medaille was die ik wilde hebben.''



Dat oorwurmgezicht van je op het podium zei alles.

,,Daar had ik wel een lachje tevoorschijn mogen toveren. Maar dat lukte me gewoon niet. Je kunt wel heel fake een boer-met-kiespijn-lachje eruit toveren, maar daar had ik geen zin in. Meteen na de finish kwamen veel mensen naar me toe om te zeggen dat ik blij moest zijn, dat ik iets bijzonders had gepresteerd - ik dacht: Rot toch op! Dat maak ik zelf wel uit. Ik moet helemaal niks.''



En nu? Als je naar je tijdrit kijkt met die gebrekkige voorbereiding? Kun je dan wel blij zijn met zilver?

,,Ik heb wel voor mezelf bewezen dat ik me kan afsluiten van alle problematiek. Dat ik ondanks een slechte voorbereiding, een minder gevoel, alle stress en veel twijfel tóch een goede prestatie neer kan zetten. Maar blij? Dat is niet het goede woord. Een gouden plak, dát had me blij gemaakt. Ik ben niet blij met zilver. Trots, dat wel.''