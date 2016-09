'Ik heb een bloedhekel aan homeruns'

Twee jaar geleden gooide hij in de eindstrijd tegen Italië en toen de honkbalploeg in 2011 de wereld verbaasde door wereldkampioen te worden, was Cordemans ook de werper in de finale tegen Cuba. Al jaren moet hij meestal het zwaarste klusje opknappen. Toch speelde hij niet, zoals vele van zijn ploeggenoten bij de Nederlandse teams hoog in de honkbalwalhalla's Verenigde Staten en Japan, en vergaarde geen vette bankrekening. ,,Ik had harder moeten kunnen gooien,'' stelt Cordemans nuchter vast. ,,Dan had er meer ingezeten.''



Hij haalde in zijn beste tijd 88 mijl per uur, zo'n 140 kilometer. ,,Dat is niet hard genoeg. Ik heb ook twee jaar op een college in de Verenigde Staten gezeten, heb er records gebroken, gooide de meeste strike-outs ooit, maar er is nooit een scout van een club uit de Major League komen kijken.''



Van alle tien werpers in de huidige Nederlandse selectie gooit hij het zachtst, constateert Cordemans. Hij komt tegenwoordig niet hoger dan 84, 85 mijl per uur, de rest zit op 90 of meer. Toch wordt hij nog steeds op belangrijke momenten de heuvel op gestuurd. Zijn kracht is de variatie in zijn aangooien. ,,Snelheid is niet alles, nee'', reageert Cordemans. ,,Er lopen in het tophonkbal jongens die 95 gooien, maar geen man kunnen uitkrijgen. Daar heb ik het ook wel moeilijk mee gehad. Ik dacht: ik ben toch wel beter dan hij en hij? Maar die frustratie is al meer dan tien jaar weg. Ik wil gewoon lekker honkballen.''