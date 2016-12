Ik heb maar één advies: kijk!

De ene keer is het in een modderig weiland in Kwakelgem. De dag erop in Koekelgem. En anders wel in Kregelgem, Kakkelgem of Koekwauzelgem. Maar het maakt me niet uit waar het is en het maakt me ook niet uit dat het weiland waar ze doorheen ploegen lijkt op het weiland van de dag ervoor of de dag erna. Ik kíjk. Ik kijk ze allemaal. Waar ze ook rijden, voor welke obscuur klassement ze ook fietsen: ik mis dit seizoen geen enkele veldrit. Veldrijden is een kleine sport. Het is het schaatsen van Vlaanderen. Van de top 10 komen er doorgaans twaalf uit Vlaanderen. Als een buitenlander bij toeval op het podium eindigt, wordt deze ter plekke genaturaliseerd tot Vlaming door de fluisterende wielerdominee Michel Wuyts. Het is zo'n kleine sport dat je na een wedstrijdje of vijf alles wel hebt gezien. Dit seizoen is veldrijden nog kleiner dan normaal. Er staan weliswaar vijftig of zestig mannetjes aan de start van een veldrit, maar eigenlijk doen er maar twee mee: Mathieu van der Poel en Wout Van Aert. Dat is helemaal niet erg. Sterker nog: dat is geweldig. Al die veldritfanaten die de afgelopen jaren riepen dat het veldrijden gróter moest worden: ze hadden het mis. Veldrijden moest juist kleiner worden.

In de meeste wedstrijden komt het aan op de laatste bocht in de laatste ronde: ze rijden er naartoe alsof ze allebei Max Verstappen zijn. Wie remt, verliest. En daarom remmen ze allebei niet.



Het gaat allang niet meer om die ene wedstrijd in Koekelgem, Kwakelgem of Krekelgem. En ook niet om dat ene klassement of dat andere. Van der Poel en Van Aert zijn alleen nog maar bezig met elkaar. Met Het Duel. Ze kunnen niet zonder elkaar. Ze zijn versmolten in hun eerzucht om de beste te zijn, ten koste van de ander.



Nog even en ze zijn het weiland van Koekelgem ontgroeid. Dan rijden ze hele of halve seizoenen op de weg, waar ze moeten rekenen en waar ploegleiders orders in hun oor schreeuwen. Nog even en ze zijn volwassen. Nog even en ze worden niet langer verslonden door hun eigen honger. Nog even en Het Duel is geen duel meer. Tot die tijd heb ik maar één advies. Hoe je het doet maakt me niet uit. Op tv, op je laptop, via een brokkelige livestream of in een modderig weiland in Kwakelgem. Maar kíjk, in godsnaam, kíjk.

Kijk, voordat het te laat is.