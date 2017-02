'Ik heb mezelf een jaar gegeven - en dat jaar loopt nog steeds'

Oranje

Janssen is ook de spits van Oranje, waarmee hij in november tegen België voor het laatst in actie kwam. Pas op 25 maart is de eerste interland van 2017, uit in Bulgarije in de kwalificatiereeks voor het WK van volgend jaar. Bondscoach Danny Blind volgt de worsteling van zijn nummer 9 uiteraard met argusogen. Blind is gecharmeerd van Janssens spel en karakter. Hij liet ook al een paar keer publiekelijk doorklinken dat hij op weg naar Bulgarije bereid is lang te wachten op zijn spits.



In de staf van Oranje geloven ze dat Janssen zo'n type is dat het vertrouwen gaat terugbetalen als hij in Sofia aan de aftrap zou staan. ,,Hij past als type perfect in hoe wij willen spelen en zijn drive zagen we afgelopen november nog'', vertelde Blind laatst. Janssen viel tegen België uit met een hersenschudding en het doktersadvies was: vier dagen later niet mee doen tegen Luxemburg. Blind: ,,Nou, dat vond-ie verschrikkelijk. Als we het aan hem zelf hadden overgelaten, was hij door roeien en ruiten gegaan om er in Luxemburg te staan.''



Van de alternatieven doet Bas Dost het goed in Portugal. Goed, uitgedrukt in de 17 competitiegoals die hij maakte voor Sporting Lissabon. Want net als bij zijn vorige werkgever Wolfsburg valt op dat Dost nauwelijks betrokken is in het spel zelf. Dat hij moeite heeft om een aanspeelpunt te zijn, bleek ook toen hij in Luxemburg Janssen verving.



De Oranjestaf ziet Dost in eerste instantie als ideale pinchhitter, net als PSV-spits Luuk de Jong. Robin van Persie en Klaas-Jan Huntelaar (beiden 33) zijn net als Janssen geen vaste basisspelers bij hun clubs en/of geblesseerd geweest. Meer dan ze de afgelopen jaren al waren, zijn zij ­momentenvoetballers geworden en Blind ziet Van Persie noch Huntelaar als een invalspits. ,,Die rol, daar hebben zij problemen mee.''



Jeremain Lens, die zou wel eens het belangrijkste alternatief kunnen worden op weg naar het duel Bulgarije - Nederland. Hij speelt wekelijks bij het Fenerbahçe van trainer Dick Advocaat en brengt snelheid en fysiek mee. Noodzakelijk voor voetbal in grotere ruimtes, nu Oranje niet meer hele wedstrijden domineert.



Ook Janssen is benieuwd hoe het allemaal uitpakt in het restant van dit seizoen. Laatst voerde hij een 'goed gesprek' met Blind.



Praat je dan bijvoorbeeld over zo'n optie als Galatasaray? En proef jij ook zijn vertrouwen in jou met betrekking tot Oranje?

Janssen: ,,In januari hebben gesproken. Een goed gesprek dus, over allerlei zaken. De precieze inhoud houd ik voor mezelf, maar vertrouwen, dat voel ik wel, ja.''