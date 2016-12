'Ik hoopte dat de dag opnieuw kon beginnen'

Je reed met zoveel zelfvertrouwen in de roze trui dat je op een gegeven moment een hand op de bil van Valverde legde om te vragen of hij mee wilde rijden.

,,Haha, dat was in die rit naar Andalo die hij won. Ik had net de roze trui gepakt en in de klimtijdrit redelijk wat voorsprong opgebouwd. In die etappe was het gelijk oorlog, maar ik voelde me zó goed, had alles onder controle. Ik dacht: Valverde, jij wilt die etappe winnen. Ik heb al twee, drie minuten voorsprong, dus rij maar. Ik was heel zelfverzekerd. Je moet jezelf ook laten zien in de leiderstrui. Bondgenoten zoeken. Uiteindelijk zijn ze allemaal tegen je, maar elke dag is er ook iemand die wil profiteren.''



Wat dacht je op de laatste dag toen je Nibali in die roze trui door Turijn zag fietsen?

,,Ik dacht niet zozeer: je rijdt in mijn trui. Maar toen hij gehuldigd werd, heb ik wel gedacht: hier had ik kunnen staan. Ik besefte dat ik er heel dichtbij was.''



Na die Giro stond je definitief te boek als een ronderenner van wereldklasse. Binnen de ploeg en voor de buitenwereld. Merk jij dat je status is veranderd?

,,In het begin was ik altijd een beetje de renner achter Robert Gesink en Bauke Mollema. En in de tijd dat ik geblesseerd was, kwam Wilco Kelderman. Dan ben je niet automatisch kopman voor de Tour en wordt al gauw gezegd: ga maar naar de Giro. Ploeg blij, ik blij. Wat ik aan deze Giro heb overgehouden, is dat ik weet dat ik écht mee kan doen om die podiumplekken in grote ronden. Dat zorgt er ook voor dat ik nu heb gezegd: in 2017 wil ik wéér naar de Giro. Misschien dat we in 2018 wel zeggen: we zetten alles op de Tour voor een podiumplek. In de Giro is ook komend jaar wat te halen. Dat maakt het ook makkelijk voor mij om door te drukken wie ik mee wil hebben. En dat die jongens zich er ook volledig op voorbereiden en niet na een heel voorjaar ook de Giro moeten rijden.''



De Giro belooft een spektakel te worden met Quintana, Mollema, jijzelf en wellicht Dumoulin aan de start. Het is de honderdste editie, dus ook Nibali en Aru zullen waarschijnlijk meedoen. Een podiumplek wordt wellicht lastiger dan afgelopen jaar.



,,Het is afwachten, maar mij maakt het eigenlijk alleen uit of Froome of Quintana meedoen. En die rijden in elk geval ook de Tour. Dat maakt de strijd in de Giro ook meer open. Er zullen misschien meer grote namen aan meedoen, maar dat zie ik een dag voor de start wel. Het afgelopen jaar was uniek, met een week in de roze trui. Dat had ik vooraf niet voor mogelijk gehouden. Komend jaar wil ik daarvoor de erkenning.''



Waar Tom Dumoulin in de zomer van 2015 Nederland een wielerhype veroorzaakte door tot twee dagen voor het einde in de rode leiderstrui van de Vuelta te rijden, was het dit jaar Kruijswijk die er voor zorgde dat wielerfans onder werktijd aan de buis zaten gekluisterd. Kruijswijk werd een hype. Nuenen en Den Bosch lagen met elkaar in de clinch over de vraagwaar hij gehuldigd moest worden, vliegtuigen naar Turijn waren volgeboekt.



Wat heb je daar zelf van meegekregen?

,,Een dag na de finish was ik in Nederland en in de stad werd ik wel een stuk meer herkend. Mensen van alle leeftijden kwamen op me af. Twee oudere vrouwen vertelden dat ze huilend voor de tv hadden gezeten. Als je om de prijzen mee gaat doen, begint het bij het publiek te leven, maar een bekende Nederlander ben ik niet. Herkend worden op straat is niet waarom ik begonnen ben met fietsen. Laatst hadden we een fandag met de ploeg in Utrecht en merk je dat veel mensen speciaal voor jou komen. Mooi, maar ik hoef niet per se een eigen fanclub. Ik zit niet te wachten op een avond in het café 'petje op, petje af' spelen.''