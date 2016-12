'Ik hunker naar een gewoon wielerleven'

Kon je van je sport genieten, het afgelopen jaar?

,,Nee. Nou ja, soms. Ik keek niet om me heen om te zien hoe mooi het was als ik trainde. De voorbereiding op de Spelen was niet de meest leuke periode, qua fietsen."



Wat als je níet gewonnen had? Was het het dan wel waard geweest?

,,Als ik niet had gewonnen, dan had Annemiek (van Vleuten, red.) gewonnen. En dat was ook geweldig geweest. Maar het heeft me ook veel gebracht, qua nieuwe ervaringen. Dus ja, het was het sowieso allemaal waard geweest."



Jij won terwijl Annemiek van Vleuten in een greppel lag. Is jouw overwinning op de Spelen voor altijd aan de val van Van Vleuten verbonden?

,,Dat denk ik wel, ja. Mijn gouden medaille is niet los te zien van die wedstrijd. Wat er met Annemiek is gebeurd, is heel bruut, maar het is ook het ultieme van sport. We reden allemaal op de limiet in de belangrijkste wedstrijd van het jaar. We gingen allemaal all-in, met alle gevolgen van dien. Dat verhaal zit vast aan mijn medaille."



Is het ergens ook háár gouden medaille?

,,Ja. Maar niet meer dan dat het ook de gouden medaille is van Marianne Vos of Ellen van Dijk. In Rio reden we als team met één opdracht: die ene medaille mee naar huis nemen. Dat is gelukt dankzij ons allevier. Ik heb gewonnen dankzij mezelf en dankzij mijn ploeggenotes. Oók dankzij Annemiek. Maar het is niet zo dat ik haar medaille nu heb. Ik voel me niet schuldig ofzo. Ik snap dat het heel moeilijk is voor Annemiek, maar we hebben er allebei voor gevochten. We zijn wielrensters en we weten hoe het werkt: de prijzen worden pas uitgedeeld bij de finish. Het was ook niet zo dat ik vanzelf goud won door de val van Annemiek. Ik moest ook nog mijn medevluchtsters verslaan."