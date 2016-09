'Ik kan wel aardig met druk omgaan'

Onzekerheid

Ziyech leeft vanuit de koffer in een hotel, op huizenjacht nog in en rond Amsterdam. Toch heeft hij inmiddels rust in zijn hoofd. De afgelopen maanden waren hectisch. Altijd wist hij dat hij FC Twente zou verlaten, maar het gebeurde pas enkele dagen voor het sluiten van de transfermarkt. Die onzekerheid was lastig, erkent Ziyech. ,,Dat het zo lang duurde, was moeilijk. Bij Twente is het zo'n bizarre tijd geweest. Ik snakte echt naar iets nieuws, maar zat nog gewoon bij Twente. Dan heeft ook invloed op je motivatie. Zo eerlijk moet je gewoon zijn. Dat is volgens mij best menselijk.''



Toch was zijn afscheid waardig. Zijn laatste groet aan de Grolsch Veste was er één tegen Sparta, compleet met twee doelpunten. ,,Ik wist toen al dat het mijn laatste wedstrijd was. Dan wil je echt nog een keer 'aanzetten'. Mooi dat het toen gelukt is.''



Het is misschien ook wel symbolisch voor Ziyech. Zo vaak de beste op het veld. Ogenschijnlijk achterloos. In een nieuwe omgeving met meer concurrentie wacht de uitdaging. ,,Het zag er bij Twente misschien soms makkelijk uit, maar ik kan je vertellen dat het niet zo werkt. Maar het klopt wel dat alles in mij deze stap nodig had: de drive om me ook hier te bewijzen begint weer in me naar boven te komen.''