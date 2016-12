'Ik kies spelers uit die energie geven en geen energie kosten'

Dick Advocaat heeft Gregory van der Wiel net uit zijn selectie gegooid bij Fenerbahçe. Te veel met randzaken bezig. Van der Wiel was in 2015 nog basisspeler bij Oranje, maar is in 2016 nooit meer geselecteerd.

,,Namen noemen, laat ik aan jou. Als je de laatste ontwikkelingen in het voetbal volgt, worden sommige keuzes wel bevestigd.''



Over het elftal zo meer. Eerst de 'PIM' bij de KNVB. Bent u er nu een beetje uitgekomen met Van Breukelen? Jullie botsten intern over wel of geen prestatie-innovatiemanager bij Oranje.

,,Ja, we hebben onze aanvaringen daarover gehad. Omdat ik meteen heb gezegd: een PIM als een soort 'teammanager-plus' bij Oranje zie ik totaal niet zitten. Waarom niet? Alles van zo'n PIM is nu al aanwezig in de staf. Inspanningsfysioloog Luc van Agt, dokter Edwin Goedhart, video-analist Steijn Spreij en zijn team, die zijn samen al de innovatiemanager van Oranje. Die meten al elk duel, elke training alles van spelers. En ook als wij ze scouten bij hun clubs, beschikken we over statistieken die specifiek aansluiten bij onze manier van voetballen bij Oranje.''



Dus pak 'm beet Wijnaldum, die speelt dit seizoen op clubniveau voor het eerst als controlerende middenvelder. Zijn statistieken bij Liverpool kunnen jullie direct filteren en doorvertalen naar wat u op die positie verlangt bij Oranje?

,,Ja, precies. Van Wijnaldum denk ik intussen dat hij die rol ook bij ons aankan, zeker in de toekomst. Het stoort mij weleens als er wordt geroepen: de voetballerij denkt in alles conservatief. Ja, de regelgeving, daarin is het voetbal belachelijk conservatief. Maar op terreinen zoals data-analyse is dat echt al anders. En neem onze WK-campagne in 2014: vooraf zijn onze internationals bijvoorbeeld allemaal speciaal naar de tandarts geweest. Dat regelden we in Hoenderloo. Bij elke speler is toen gekeken: welke problemen kunnen zich in jouw gebit binnen zes tot acht weken voordoen? Moet er direct al iets worden verholpen? Want straks zitten we ver weg in Brazilië. Van Breukelen ziet nu hoe we werken.''



Hoe moeten we uw relatie met Van Breukelen zien? De KNVB koppelde jullie dit jaar eigenlijk van de ene op de andere dag aan elkaar als technisch directeur en bondscoach. Is er al liefde?

,,De werkrelatie is goed, met wederzijds respect. Dat durf ik na een halfjaar wel te zeggen. Gelukkig was Hans reëel genoeg om toe te geven: ik heb het niet goed ingeschat door de functie teammanager Oranje/PIM als één te benoemen. Het zoeken naar die PIM is ook heel nadrukkelijk gecommuniceerd naar buiten toe. Dat leidde ertoe dat de functie te groot is gemaakt. Het is wel een belangrijke functie, maar als schakel in een keten. En áchter de schermen. Soms kun je zaken handiger managen, door iets strategischer te denken.

,,Peter Blangé gaat nu zo veel mogelijk informatie verzamelen over de intensiteit van wedstrijden in ons jeugdvoetbal. En in de eredivisie. Prima. En daarover moet hij in gesprek met de clubs, want als we willen dat die intensiteit hoger wordt, dan moeten de clubs het doen.

,,Als ik Blangé spreek, hoor en zie ik een topsporter pur sang. En een reële vent. Hij weet dat zijn bijdrage niet veertig procent verschil gaat maken, misschien zelfs geen tien. Maar ook drie procent is welkom. Méér invloed uitoefenen kan alleen via het veranderen van regels. Kom tot een eredivisie met vier keer Ajax - Feyenoord in een jaar. Ik ben voor! Kap met kunstgras, waarop voetbal een andere sport wordt. Zorg voor betere trainerscursussen en stimuleer ook dat scheidsrechters minder pietluttig fluiten.''



Guardado die tijdens Ajax - PSV op of over het randje speelde, dat vond u goed?

,,Ja natuurlijk! Maar in Nederland zijn we twee dagen in rep en roer.''



Blind kijkt naar buiten, naar de afslaande golfers op de banen van Borchland. Hier, naast de A2 en de trainingsvelden van Ajax, zaten we vier jaar geleden ook voor een gesprek over Oranje. Toen vlak voordat Blind zou beginnen in de staf van Van Gaal. Het mislukte EK van 2012 was net voorbij, de discussie over Van Persie of Huntelaar in de spits woedde op zijn hevigst. Wat een contrast met nu. Beiden zijn in de pikorde voorbijgestreefd. En dat geldt voor meer dertigers. Blind is de eerste bondscoach die gaat over het afscheid - vroeg of laat op het traject naar het WK - van een generatie topspelers die tien jaar het gezicht van Oranje heeft bepaald. Hoe doe je dat, afscheid nemen? Zitten daar stadia in? Kan het wel zonder gedoe en frustraties? ,,Het klopt dat het op mijn pad komt'', zegt Blind.



,,Cocu, Van Bronckhorst, De Boertjes, ook een topgeneratie. Zij stopten uit zichzelf bij Oranje. En neem Cocu, die was op zijn 34ste nog 'top'. Dat is natuurlijk allemaal handiger voor een coach.''



U zoekt spelers die energie geven en geen energie kosten, zegt u. Door die bril kijkt u ook naar deze groep?

,,Ja. En energie geven zie ik breed. Hoe ben je buiten het veld, alleen op jezelf gericht? Of stimuleer je anderen? Wat ik niet doe, is nu al enkel en alleen selecteren naar het elftal dat er moet staan op het WK van 2018. Want: we zullen wel eerst in Rusland moeten komen.''



Als we eens inzoomen op Sneijder. Uw tweede aanvoerder, met kerst bij vier goals in één wedstrijd betrokken bij Galatasaray, maar in Oranje wordt het zienderogen moeilijker. Hoe kijkt u naar hem?

,,Wesley is in de groep een voortrekker, nog steeds, bij het uitdragen van waar het om gaat. 'Potverdomme, dít wordt er gevraagd in de top, dát moet je brengen'. Hij praat veel met jongens hoe dat nu is: spelen op een WK, wat dat voor extra cachet aan je carrière geeft.''



Maar het is wel een worsteling op welke positie u hem nog moet neerzetten de komende tijd?

,,Daar heb ik natuurlijk al naar gehandeld de afgelopen wedstrijden. Maar er zullen ook nog wedstrijden komen dat ik Sneijder wél achter de spits kan gebruiken als een '10'. Of wél hangend op links, zoals dat bijvoorbeeld goed uitpakte tegen Zweden.''