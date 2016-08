'Ik mag niet nog een jaar vergooien'

De duiventil bij Oranje, het is een onderwerp dat tijdens een vraaggesprek met een international deze week niet onbesproken mag blijven. Tegelijkertijd is het antwoord vaak al in te vullen. Zo ook bij Steven Berghuis, zolang Arjen Robben maar absent blijft de nieuwe beoogde rechterspits van Oranje.



Berghuis haalt zijn schouders een keer op, glimlacht voorzichtig en zegt dan vriendelijk. ,,Ja, onrust. Ik ben een voetballer hè. Ik wil vooral voetballen.'' En daar heeft hij eigenlijk ook wel gelijk in. Dat de KNVB er zo kort voor een cruciale wedstrijd in Solna tegen Zweden een chaos van heeft gemaakt, dat lost Berghuis toch niet op. Of misschien voor even, met twee sublieme optredens tegen Griekenland en Zweden bijvoorbeeld.



,,Ik ben zo blij dat ik weer bij Oranje zit,'' schakelt Berghuis (24) snel door naar het sportieve aspect. Na de oefeninterlands tegen Ierland, Polen en Oostenrijk en zijn sterke start bij Feyenoord bestond er eerlijk gezegd ook geen enkele twijfel over zijn aanwezigheid in Noordwijk.



,,Er zijn niet veel buitenspelers, dat klopt,'' zegt Berghuis. ,,Maar je moet het toch afdwingen. Dat is gelukt. Eerst Griekenland, maar daarna Zweden uit, daar draait nu in de spelersgroep alles om. We moeten deze kwalificatiereeks goed beginnen. Als we in Zweden winnen, doen we direct mee. In onze kwalificatiepoule is Frankrijk natuurlijk de absolute top, al is niets onmogelijk. Maar we moeten vooral zorgen dat we niet meteen op achterstand raken bij een concurrent als Zweden. Oranje moet minimaal tweede worden in deze poule.''