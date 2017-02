'Ik moet ontdekken wie ik ben naast de topsport'

Ik ben in Zweeds Lapland met oud-schaatsers Bram Smallenbroek en Renz Rotteveel. Zij organiseren voor het eerst een KPN Grand Prix marathon om het plaatsje Luleå. Er ligt een werkelijk fantastisch geprepareerde natuurijsbaan. Wat begon als grap, is nu ontwikkeld tot een plan in uitvoer. We maken dagelijks een programma over de voorbereidingen, het evenement en de omgeving. Een ideale manier om mijn passie voor film en schaatsen te combineren.



Het is grappig dat ik als sprintster terechtkom in een voor mij onbekende marathonwereld. Hoewel, ik heb als klein meisje altijd veel tochten op natuurijs geschaatst en ben als jonkie ooit een keer Nederlands kampioen marathon geweest, dus misschien is het toch wel logisch.



Het ritme van de dagen is elke dag anders. Ik moet nog wennen aan het leven na het schaatsen. Dat je 'gewoon' een biertje kunt drinken of kunt winkelen tot je benen voelen als nutteloze stokjes. Op het ijs draag ik zoveel lagen kleding dat technisch verantwoord schaatsen onmogelijk is. Maar het schaatsen in de natuur, tussen echte sneeuwrandjes, geeft mij een machtig gevoel en neemt mij even mee naar de tijd dat ik als 8-jarig meisje tussen de weilanden schaatste. Geweldig.



Het is een worsteling: niks kunnen, maar tegelijkertijd van jezelf van alles moeten. Ik voel me nutteloos. En ineens realiseer ik mij, zittend op de bank, dat ik helemaal niks meer moet. Dat het niet uitmaakt dat ik een dagje niet op de spinfiets zit of dat de spierkracht in mijn benen afneemt. Ik hoef niet meer te presteren. Ik krijg tranen in mijn ogen. Maar ergens voel ik ook een enorme opluchting.