'Ik pak nu ook de ballen van Messi'

,,Het is leuk om voor het eerst bij het Nederlands elftal te zijn. Vanaf Oranje onder 15 heb ik alle nationale selecties doorlopen, ik vind het een eer dat ik nu voor het 'grote' Oranje in aanmerking kom. Zo ongeveer heb ik het ook uitgelegd aan Marc Wilmots, toen die me belde als bondscoach van Ivoorkust. Hij vroeg of ik wilde nadenken over spelen voor het geboorteland van mijn pa. Nadenken kan altijd, zei ik. Maar Oranje zou in principe mijn eerste keus zijn. Ik denk dat Wilmots dat wel begreep.



,,We hebben nog steeds familie wonen in Ivoorkust. Ik ben er zelf nooit geweest. We zouden dat doen als ik 18 werd, maar ik ben nu 22 en het is er nog steeds niet van gekomen. Mijn moeder is Nederlandse. Als het tegen Luxemburg tot speeltijd in een officiële wedstrijd zou komen, is de keuze definitief en staan ook mijn ouders daar voor honderd procent achter.



,,Dit is toch al een mooi en interessant jaar. Chelsea leende me uit aan Bournemouth, de eerste tweeënhalve maand speelde ik daar nooit. Toen heb ik toch de kans gekregen en die gepakt op Premier League-niveau, waarna Chelsea-trainer Antonio Conte persoonlijk belde dat hij me terug wilde halen in de winterstop. Ik denk dat ik een grote stem krijg in wat er deze zomer gaat gebeuren. Ik moet nu zo veel mogelijk spelen. Dat kan op meerdere posities, maar links centraal achterin voelt het fijnst. We zullen zien of Chelsea me die speeltijd kan bieden.''