'Ik probeer weer die gelukkige jongen op de fiets te zijn'

In gedachten heeft Moreno Hofland de koers waar hij zondag wil vlammen al gereden. Op de Kwaremont gaat het gebeuren bij Kuurne-Brussel-Kuurne, denkt hij, en als er dan een beetje wind staat, wil hij daarna meezitten met de kopgroep. ,,Heerlijk. Onbevangen koersen. Meedoen. Dat heb ik gemist. Niet alleen maar afwachten tot de laatste meters.''



Het is de wedstrijd waar hij drie jaar geleden al eens tweede werd achter Tom Boonen. Hofland maakte grote indruk in wat pas zijn tweede jaar bij de profs was en deed dat later dat voorjaar ook met winst in de Volta Limburg Classic. Maar de voorbije twee seizoenen kwam de klad erin en had hij moeite om die resultaten te herhalen. Aan de rand van een drukke snelweg in Bunnik vertelt hij over zijn verse start bij zijn nieuwe werkgever, de Belgische ploeg Lotto-Soudal. ,,Ik wil verdergaan waar ik in 2014 ben gebleven'', zegt hij.



Was die editie van Kuurne-Brussel-Kuurne dan een uitschieter of was het die dag echt zijn plaats in het peloton? Dat laatste, zegt Hofland zelfverzekerd. ,,Ik kon die gasten op de Kwaremont met gemak volgen. We reden weg en het is niet zo dat ik tachtig kilometer in het wiel heb gezeten en toen tweede werd in de sprint. Ik heb al die tijd volle bak meegekoerst, misschien nog wel te veel vonden mensen toen. Nee, ik denk niet dat dat een gelukstreffer was.''