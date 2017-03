'Ik raak hier niet van in de war'

Want zeker is dat Jonker op dat gebied wel wat móet brengen zaterdagmiddag in Mainz. De Volkswagenclub verkeert immers in degradatiegevaar. Vorig seizoen stond Wolfsburg nog in de kwartfinales van de Champions League, nu is het er kommer en kwel. Jonker: ,,Er is veel te doen voor mij. Als je in de degradatiezone staat, kan je moeilijk zeggen: we maken het seizoen even lekker af en we proberen er maar iets van te maken. Het is een behoorlijk karwei, maar ik heb er vertrouwen in dat het lukt.''



Ook omdat hij kan beschikken over goed spelersmateriaal. ,,Met een groot gedeelte heb ik al eens gewerkt. Vandaag in de tweede helft speelden ze zoals ik dat wil. Goeiedag, dat zag er goed uit!''

Het valt de Duitse pers op dat Jonker bepaalt geen Diego Simeone is langs de lijn. Of dat hij coacht als de ongedurige Mainz-trainer Martin Schmidt, zaterdagmiddag in zijn katoenen trainingspak. Drie keer maar komt Jonker in Mainz tijdens de wedstrijd de dug-out uit. Altijd de dichtstbijzijnde spelers rustig instruerend. Na afloop: ,,Ik ben geen trainer die rondloopt langs de lijn. Met de spelers praat ik alleen als ik écht wat te zeggen heb.''



Feitelijk staat behalve Ronald Koeman bij Everton geen andere Nederlandse trainer op een hoger buitenlands podium dan Jonker. Hoewel het Fenerbahçe van Dick Advocaat ook geen kleine club is. ,,Dan is wel duidelijk dat er voor Nederlandse trainers terrein verloren is gegaan'', zegt Jonker. ,,Het zou goed zijn als er de komende jaren meer Nederlanders op niveau gaan trainen.'' En dan: ,,Clubs zullen ook kijken hoe ik het hier doe. Zo werkt dat. Werk je in het buitenland, dan maak je wél of geen reclame voor je land.''