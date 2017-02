'Ik wil een Europese keeper worden, zoals Manuel Neuer'

Een grote glimlach. Zoals hij die dit vraaggesprek veel vaker laat zien, vrolijk als hij altijd lijkt te zijn. Volg hem op social media en kijk dan niet gek op is als Onana plots een filmpje toont van zichzelf, opgewekt zingend, compleet met hippe hoed op zijn hoofd. Een paar maanden terug dacht de wereld zelfs dat hij in de rust van een wedstrijd een guitige noot het wereldwijde web opgooide. Althans, de tijd bij het bericht verraadde dat. Weer die lach. ,,Nee joh, dat was na de wedstrijd. Geloof me. Die tijd klopte echt niet.''



Eigenlijk was het niet de bedoeling dat hij direct de naar FC Barcelona vertrokken Jasper Cillessen zou opvolgen. Intern bij de club was de algemene gedachte dat het te vroeg was om eerste doelman te worden. Tim Krul, inmiddels bij AZ, werd gehuurd, maar hij raakte niet fit. En toen Krul dat wel was, had de Afrikaan al lang en breed zijn kans gepakt. Onana is de nummer één van Ajax, niemand die daar nog aan twijfelt. Je kunt het als een beloning zien voor zijn opofferingen.



Onana was veertien jaar toen hij Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen, verliet. Barcelona had hem gescout bij de Samuel Eto'o Academie, vernoemd naar zijn beroemde landgenoot en oud-speler van de Catalaanse grootmacht. Samen met zijn neef Fabrice Ondoa, nu eerste keeper van Kameroen, vertrokken ze naar Spanje. Ze hadden elkaar, het voetbal en God. ,,Het was soms moeilijk, maar de juiste stap. Anders had ik hier nu niet gezeten.''



Hij bidt nog steeds elke dag. Thuis, voor de wedstrijd. Een kerk in zijn woonplaats Amstelveen heeft Onana nog niet gevonden. Net als zijn buurman. ,,Dat is het grootste verschil met Kameroen. In Nederland zijn mensen meer op zichzelf. Vroeger was ik gewend dat iedereen bij elkaar naar binnen liep.''