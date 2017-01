'Ik wil wel eens iets tastbaars winnen'

De Vrij glimlacht. Zichzelf op de borst kloppen is er nooit bij geweest voor de bij Feyenoord opgeleide verdediger. ,,Lazio heeft een goede ploeg'', verkiest hij het roemen van het collectief boven het benoemen van zijn individuele prestatie. ,,We kiezen vaak voor een speelwijze om ver van ons eigen doel druk te zetten. Maar in Italië zijn ze flexibel. Als er een fase in de wedstrijd is waarin wij het lastig hebben, dan kunnen we het ook heel compact maken. Dan geven we niets weg. Sinds mijn terugkeer liep het eigenlijk alleen de tweede helft tegen Internazionale niet. Daar is Stefano Pioli nu trainer, de man die mij in 2014 naar Lazio haalde. Ze zijn daar bezig aan een opmars.''



De Vrij vervolgt: ,,Ons doel blijft plaatsing voor Europees voetbal. Een titel voor Lazio, dat is lastig. Ik heb in mijn loopbaan allemaal tweede en derde plekken verzameld. En een bekerfinale verloren met Feyenoord, eentje verloren met Lazio. Met Oranje derde op het WK. Een verloren EK-finale met Oranje onder 17 jaar, een verloren Super Cup met Lazio. Het zou leuk zijn om eens iets tastbaars te winnen.''



Het is tijd dat hij zijn waarde ook weer in Oranje gaat laten zien. Frankrijk is de favoriet voor het rechtstreekse ticket naar het WK volgend jaar in Rusland. ,,Dat weet je nooit'', zegt De Vrij. ,,Dat riepen de mensen ook toen wij bij het WK 2014 in Brazilië in één poule zaten met Spanje. Dat liep toch even anders. Er staat een generatie met spelers die veel in actie komen in grote competities. Maar er komen ook jongere talenten aan. Oranje moet terug naar waar het ooit was. Dat WK in Rusland, daar moeten we echt bij zijn. Ik heb in 2014 één WK meegemaakt en het is de mooiste ervaring die ik als voetballer heb opgedaan.''



Feyenoord

Van een afstand volgt hij Feyenoord op de voet. De club kan de eerste landstitel sinds 1999 veroveren. ,,Het elftal oogt stabiel, ook als de druk toeneemt. Ik hoop echt dat ze kampioen worden. In mijn laatste seizoen bij Feyenoord hadden we eigenlijk ook de titel moeten pakken, met Graziano Pellè als spits. Maar we begonnen met drie nederlagen, dan loop je gelijk achter de feiten aan. Maar het had gekund. Alleen aan 'had' heb je nou eenmaal niets.''