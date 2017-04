'Ik wilde niet naar school, maar voetballen'

Onderuitgezakt in een stoel vertelt de 18-jarige Mamadou Coulibaly over zijn reis alsof die de normaalste zaak van de wereld was. Twee jaar geleden verliet hij met alleen een rugzak zijn ouderlijk huis in Senegal, nu speelt hij in de Italiaanse Serie A.



,,Mijn ouders dachten dat ik op school was'', zegt hij. ,,Ze wilden per se dat ik mijn school zou afmaken, maar ik wilde niet langer naar school. Ik wilde profvoetballer worden in Europa. Ze zouden me nooit laten gaan als ik had verteld wat ik van plan was."



Per bus reisde hij naar Marokko, om daar de oversteek naar Europa te maken. Omdat hij niet genoeg geld voor een kaartje had, zwierf hij een tijdje rond in de haven van Tanger, in de hoop dat een schipper hem gratis zou meenemen. Een Franse stuurman had de jongen op straat zien slapen en bood vervolgens aan hem stiekem naar Marseille te brengen.



,,Ik vond de boottocht doodeng, want ik kan niet zwemmen. Vanuit Marseille ben ik toen naar Grenoble gelift en vervolgens heb ik de trein naar Italië genomen. In Rome heb ik een paar dagen rond het station gezworven. Daar hoorde ik dat er in Pescara veel Senegalezen waren en toen ben ik daar met de trein heen gegaan."