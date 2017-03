'Imagoprobleem? Ja. Maar stuurloos? Nee'

Voorheen was hij de commerciële man, nu moest hij opeens het ontslag van Danny Blind toelichten. Dat is toch raar?

,,Nee hoor. Statutair is Jean-Paul de man die over deze categorie benoemingen of ontslagen gaat. Uiteraard gaat alles in nauw overleg met Van Breukelen, maar bedrijfsmatig is dat volkomen helder.''



Maar de beoogde directeur betaald voetbal is weer Gijs de Jong en hij staat al maanden in de coulissen te wachten. Dan is het toch niet zo vreemd om te stellen dat er al maanden een leiderschapsprobleem is?

,,Wacht even, de clubs bepalen door wie ze vertegenwoordigd willen worden. Zíj kwamen daar onderling niet uit. Ze vonden dat ze destijds door de rvc gepasseerd werden bij de benoeming van De Jong en daar hadden ze ook wel een punt. Volgens de statuten mag de raad zo'n benoeming doen, maar de clubs hadden op zijn minst eerder geconsulteerd kunnen worden over de belangrijkste kandidaat. Alleen: je moet ook wel weer verder.''



Binnenkort wordt er met Louis van Gaal gesproken. Kunnen jullie hem dan wel een duidelijk plan schetsen?

,,Absoluut. De nieuwe structuur van de KNVB, met één raad van commissarissen en een directievoorzitter, ofwel CEO, is juist heel helder. Met korte lijnen. Een transparante organisatie, precies wat we willen. Dat is ook zoals ik het altijd voor ogen heb gehad.''



Schuift u ook zelf aan bij Van Gaal, naast Decossaux? U kent hem goed.

,,We hebben twee weken geleden nog samen gegeten. Uiteraard heb ik geregeld contact met Louis, dat lijkt me logisch.''



Stel dat Van Gaal die nieuwe directievoorzitter van de KNVB wordt, de man boven de directeur betaald voetbal en de directeur amateurvoetbal. Dan wordt de functie van technisch directeur, nu Hans van Breukelen, toch overbodig?

,,Bert van Oostveen, de vorige directeur, vond die functie al overbodig, ook met het oog op de nieuwe organisatiestructuur. De rvc drong toch aan op een technisch directeur en heeft hem toen ook aangesteld. Maar hoe we het straks gaan invullen, heeft ook te maken met de poppetjes en de competenties van mensen. Voetbalknowhow is daarbij heel belangrijk.''



U heeft ons zelf benaderd voor dit interview, waaruit blijkt dat u nu heel bewust voor de troepen wilt gaan staan bij de KNVB. Bij de vorige bestuurscrisis, najaar 2016, was u in eerste instantie nauwelijks zichtbaar. U was druk met het presidentschap van de UEFA, zat er niet bovenop in Zeist.

,,Dat beeld is ontstaan, maar het klopt niet. Dan zijn jullie verkeerd geïnformeerd. Kennen jullie de feiten niet.''



De clubs verweten u dat juist en hebben dat ook zo uitgesproken.

,,Ik heb ook toen steeds nauw contact gehouden met de commissarissen, was van alles op de hoogte. Ik kan de e-mails en apps ook laten zien. Ik was veel op reis, dat klopt, maar heb voortdurend dicht op de situatie gezeten. De clubs heb ik dat onlangs ook laten zien, aangetoond en uitgelegd. Op de laatste bondsvergadering was de stemming al heel anders. Ik werd zelfs de hemel in geprezen.''



Maar in 2016 heeft u ons nota bene zelf verteld heel ontevreden te zijn over de communicatie vanuit de rvc. U werd slecht op de hoogte gehouden, zei u.

,,Het probleem zat hem meer in de organisatiestructuur destijds, waarbij ik als bondsvoorzitter formeel los stond van de afdeling betaald voetbal. Nu is dat al heel anders. Ik heb voortdurend contact met de werkvloer, praat dagelijks met Decossaux. De lijnen zijn kort, de taakverdeling is helder en we werken uitstekend samen.

,,In de huidige rvc hebben we met Simon Kelder en Erik Mulder twee heel goede, ervaren mensen. De overige posities zullen straks door vertegenwoordigers van de clubs worden ingevuld. Ik begrijp de teleurstelling over de prestaties van het Nederlands elftal heel goed, en die deel ik, maar het gaat bij de KNVB in heel veel opzichten de goede kant op.''



De bond wil een dienende, open en minder technocratische organisatie worden. U bent, met alle respect, iemand van de oude voetbalpolitiek. Past u daar straks nog wel in?

,,Ik snap de vraag, ik ben 69. Maar ik sta binnen de KNVB en de UEFA wel te boek als een nieuwe denker. Uit mijn campagne voor de UEFA is dat ook wel gebleken, denk ik. De visie dat de KNVB veel minder gesloten moet worden, maar juist dienend en ondersteunend richting de clubs, heb ik altijd gedeeld. Als volgend jaar de nieuwe structuur is ingevoerd, is een belangrijk deel van mijn missie volbracht. Ik beloof jullie: dan staat er een swingende tent.''