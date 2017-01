In alle rust knopen doorhakken

De trainer las gisteren op internet dat Brad Jones ook met een fitte Vermeer de eerste keeper zou blijven in de Kuip. Van Bronckhorst beweerde dat hij in elk geval niets heeft gezegd dat in die richting wijst. ,,Vermeer traint weer met de keepers, hij zet grote stappen. Hoe ver hij aan het einde van de week is, zal blijken'', zegt Van Bronckhorst. Dat Vermeer al klaar is voor de uitwedstrijd tegen Roda JC op 15 januari, is onwaarschijnlijk. Dat de Zweed Pär Hansson of toptalent Justin Bijlow nog mogen vertrekken op huurbasis, is uitgesloten. ,,Ik laat niemand meer gaan, we maken het seizoen af met vier keepers'', zegt Van Bronckhorst.



Neemt Watford het luxeprobleem in de voorhoede weg?

Voor de winterstop was het stuivertje wisselen. Dirk Kuyt, Jens Toornstra en Steven Berghuis streden om twee plekken in het elftal en dus zat er beurtelings één speler op de reservebank. Dat zou de komende maanden zo kunnen blijven, tenzij Watford die luxe wegneemt.



Walter Mazzarri, manager van Watford, vertelde onlangs opeens dat hij overwoog om Steven Berghuis in januari terug te halen naar Londen. De rechterspits is door Feyenoord in principe voor heel het seizoen gehuurd, maar contractueel zou hij halverwege die verbintenis alweer teruggeroepen kunnen worden.



,,Ik heb de uitspraken van Mazzarri ook gelezen'', zegt Van Bronckhorst. ,,Maar er is over dat onderwerp geen contact geweest tussen Watford en Feyenoord, dus dat speelt helemaal niet. Watford mist twee spelers door de Afrika Cup, maar Berghuis heeft afgelopen zomer natuurlijk niet zomaar voor Feyenoord gekozen. Bovendien heeft de speler zelf ook nog wel iets te vertellen voor er zo'n besluit kan worden genomen. Hij is hier in Marbella en ik denk dat hij gewoon bij ons zal blijven.''