In de staart neemt de druk verder toe

Het zou best kunnen dat in die ene opmerking van doelman Roy Kortsmit, uitgesproken na de 3-2 nederlaag tegen PEC Zwolle, wel de kern van het probleem schuilt bij Sparta. ,,We voelen ons geen degradatiekandidaat, maar we zijn dat natuurlijk wel", stelde de Rotterdammer. Het klopt allebei.

Voor dat laatste gedeelte van zijn quote hoef je alleen maar naar de stand te kijken: nog slechts twee punten voorsprong op staartploeg Go Ahead Eagles.



Het gedeelte voor de komma sluit naadloos aan bij 'het proces' waarmee mindere resultaten steevast worden bedekt. Want, zo stellen ze bij Sparta: uiteindelijk zal het voetbal altijd overwinnen. En ja, doorgaans oogt het spel van de promovendus verzorgder en attractiever dan dat van Roda JC, van Go Ahead Eagles, van ADO Den Haag.



Maar of dat een garantie is voor een ticket in de eredivisie komend seizoen? Het is zeer de vraag. Als je al bijna honderd dagen geen wedstrijd wint, zoals Sparta, is er namelijk sprake van een trend. Een trend van blaffen en niet bijten, van een gebrek aan over-mijn-lijk-mentaliteit. Funest in de strijd om lijfsbehoud. Als Sparta zich die pure overlevingsdrang niet heel snel eigen maakt, is degradatie veel dichterbij dan ze op Het Kasteel zelf voor mogelijk houden.