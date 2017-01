'In deze groep gaat niemand zweven'

Trainer Giovanni van Bronckhorst zei deze week dat hij weer de Steven Berghuis ziet die in de zomer neerstreek in de Kuip. Fit, gretig en in vorm.

,,Ik voel me ook goed. Dat ik voor de winterstop met gekneusde ribben kampte, was erg vervelend. Ik was lange tijd niet vrij in mijn bewegingen, kon niet laten zien wat ik waard was. Maar dat is achter de rug.''



Was het lastig dat je, ook toen je fit was, vanaf de bank moest toekijken?

,,Daar kan ik eerlijk over zijn, dat was erg zwaar. Daar had ik het echt moeilijk mee. Ik moest op een gegeven moment met het tweede elftal in Engeland tegen Jong Chelsea spelen en toen dacht ik echt: hoe kan het nou dat ik hier ben beland? Ik heb die wedstrijd gespeeld, maar ik had vooraf wel aan de technische staf gevraagd of dat ook echt moest. De bedoeling was dat ik weer minuten in de benen zou krijgen en dus heb ik me professioneel opgesteld. In de laatste weken voor de winterstop voelde ik gewoon dat mijn kans er weer aan zat te komen.''