In Gangneung voel je de Spelen

Pyeongchang of Gangneung? Als mensen vroegen waar de Olympische Winterspelen van 2018 worden georganiseerd, zei ik 'in Korea'. Ik had geen idee. Waar al jaren van tevoren werd gesproken over Sotsji, Vancouver, Salt Lake City of Nagano weet ik nu eigenlijk helemaal niks. In de bus vanaf de luchthaven heb ik tien keer gevraagd aan onze tolk hoe ik Gangneung moest uitspreken. Kang Nuun, Kang Nuun, Kang Nuun... Maar aangekomen in Gangneung voel ik ineens dat het hier gaat om de Olympische Spelen van, officieel, Pyeongchang (als de voornaamste organiserende stad). De WK afstanden zijn hier het eerste echte test-event voor de Spelen. Wij van de pers krijgen een tour langs alle onderdelen en het voelt goed. 'Pyeongchang' is er nu al meer klaar voor dan dat Rio het was tíjdens de Spelen.

Op de ijsbaan is het druk. Waar normaal gesproken de landen met een kleine afvaardiging naar zo'n kampioenschap komen, is de begeleidingsstaf nu minimaal verdubbeld. Waar het organisatiecomité ontspannen te werk gaat, is de schaatswereld gespannen. De internationale concurrentie is wakker, want de Spelen komen eraan. Nederland denkt alweer in termen als high performance. Naar alles wordt gekeken. Hoe zijn de trainingsfaciliteiten? Wat zijn de reistijden tussen Olympisch Dorp en ijsbaan? Maar alles is eigenlijk in orde.

Er moet toch wel íets verkeerd zijn? Van gekkigheid hoor ik al klachten over een paar blowers die boven in de nok van de immense hal hangen en zelfs de toiletratio in het Olympisch Dorp wordt gecontroleerd door het NOC. Wat, toiletratio? Dat is het aantal beschikbare toiletten voor de olympisch ploegen.



De schaatsers doen geprikkeld hun ding. De spanning is voelbaar. Ik heb mijn schaatsen meegenomen om zelf het ijs te testen, maar er is geen haar op mijn hoofd die overweegt om tegelijk met de schaatsers het ijs op te gaan. Dat wordt irritatie, dat voel ik aan alles.



Bij de verplichte persconferentie, twee dagen voor aanvang van de WK, wil de Lotto Jumbo-ploeg niet naar het hotel van de organisatie komen. De rit van tien minuten zou de voorbereiding in de war gooien. Met een busje moet de pers maar heen en weer rijden. Binnen het roddelcircuit wordt er al schande van gesproken. Verwende schaatsers...



Zakelijk worden de interviews afgewerkt. Stipt op tijd doet ook Sven Kramer zijn perspraatje. Ook hij blijft geen minuut te lang. Net op het moment dat ik me toch wat begin te ergeren aan dit circus, komt Sven terug de perszaal in. Met zijn jas al aan roept hij naar de afvaardiging van de Nederlandse pers: ,,Hé jongens, wie heeft er zin in een bakje koffie? Hier twee straten verderop zit een Starbucks, ik trakteer...''



Ik haal opgelucht adem.