In het belang van Oranje vertrok Dick Advocaat naar Turkije, na drie oefenpotjes trouwe dienst, want hé, jongens: Fenerbahçe is een hartstikke mooie trein natuurlijk, in een reuze gezellig en vredig land bovendien.

In het belang van Oranje wil Hans van Breukelen zo snel mogelijk van teammanager Hans Jorritsma af, want De Breuk is de nieuwe technisch directeur, en die moet natuurlijk wel even zijn ballen laten zien.



In het belang van Oranje bleef Hans Jorritsma (67) jarenlang lekker zitten waar hij zat, ondanks de opdracht om alvast aan zijn eigen opvolging te werken. Toen hij alsnog weg moest, werd Hans boos, maar dat was, uiteraard, volledig in het belang van Oranje.



In het belang van Oranje vertrok Bert van Oostveen niet gewoon in het voorjaar, of halverwege de rekstokoefening van Epke Zonderland, maar deze week. Precies drie dagen voor Nederland-Griekenland.