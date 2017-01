'In het coachen kan ik mijn ei kwijt'

De twee zijn even lang (1,96 meter) en hebben wel meer gemeen. Krajiceks grootste wapen was uiteraard ook zijn service. ,,Milos is beter van achteruit, vooral met zijn backhand. Maar mijn volleys waren beter'', zegt de 45-jarige Nederlander.



,,Daarom kan dat een belangrijk punt van verbetering worden. Het is soms verleidelijk om achterin te blijven hangen. Maar met name tegen Djokovic en Murray ren je je rot. De rally's moeten korter. De laatste klap aan het net, die is belangrijk voor Milos. Maar ik zie nu na korte tijd al verbetering.''



In Brisbane versloeg Raonic deze maand onder anderen Rafael Nadal. Nummer 1 Krajicek denkt dat de Canadees het in zich heeft om ooit nummer 1 van de wereld te worden. Het gat met de eerste twee is nog groot. ,,Handhaven op plek 3, goed spelen op de Grand Slam-toernooien en een betere, constantere speler worden'', zo somt Krajicek de doelen voor 2017 op.