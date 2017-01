In Limburg is alles vloeibaar

Over het Limburgse voetbal wordt vaak wat meewarig gedaan, want er is daar nooit geld, en het is vanuit alle richtingen te ver rijden, behalve dan vanuit Schin op Geul. Ben je eindelijk in Kerkrade aangekomen, doodop, begint de stadionomroeper als een debiel door de speakers te schreeuwen.



In het Duits. Ook dat nog. Van een jeugdinterland in Venlo herinner ik me dat een Limburgse journalist zich na afloop tot bondscoach Mark Wotte richtte. Jong Oranje had zojuist tegen Jong Duitsland gespeeld. Rafael van der Vaart en Theo Janssen hadden allebei een basisplaats, want het betrof hier een vrij talentvolle generatie.



Toch was mijn Limburgse collega erg boos en teleurgesteld over de keuzes op het middenveld. ,,Zeg meneer Wotte'', zei hij, met overslaande stem, oprecht verontwaardigd. ,,Speelde Joos van Barneveld soms niet omdat hij een Limburger is?''