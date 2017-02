'In Nederland trainen we niet. Het is bijhouden'

We praten over de grootsheid van de Premier League, waar miljoenen kijkers wekelijks voor de tv zitten. Ooit viel Ruud Gullit bij Oranje op, omdat hij nauwelijks interesse had om voetbal te kijken. Georginio Wijnaldum lacht. Deze middag spelen Arsenal en Chelsea. De uitslagen zoekt hij wel op, net als die van Feyenoord, Ajax en PSV. Zelf kijken is er zelden bij.



Waarom niet?

,,We kijken wel onze eigen wedstrijden terug. We spelen nooit man georiënteerd, dekken de ruimtes. Dat is heel moeilijk, we moeten heel erg op elkaar vertrouwen en dan is het goed om beelden terug te kijken. Maar andere clubs bekijken, dat heb ik nooit gedaan. Het houdt me niet bezig.''



Toch praat je vaak met Wim Jansen en Willem van Hanegem, de sterren uit de jaren 70. Waarom dat dan wel?

,,Praten met Wim Jansen en Willem van Hanegem, dat is pas interessant. Die twee hebben enorm veel verstand van voetbal, maar hun grootste kracht is dat ze volkomen onafhankelijk zijn. Je kunt op vrijdag met Van Hanegem een uur over voetballen praten en op maandag toch een kritische column over jezelf teruglezen in jullie krant. Ze zeggen wat ze denken, hoeven niemand te beschermen. Soms snapte ik niet wat Willem bedoelde, maar als hij het dan uitlegde, zag ik dat hij alle details had gezien. En die kritiek? Dat moet juist, dat is de manier om beter te worden.''



Van Hanegem praat wel meer met spelers. Maar hij zegt dat jij de enige bent die niet alleen van je liet horen toen het minder ging, maar ook contact zocht toen alles op de rit stond. Je hebt hem uitgenodigd om te komen kijken in Liverpool.

,,Ja, het is er nog niet van gekomen. Maar ik durf Willem van Hanegem mijn vriend te noemen. En Wim Jansen is hier geweest om uitgebreid met onze veldtrainer Pepijn Lijnders te praten en twee wedstrijden te bekijken. Hebben we elkaar ook weer ontmoet. Jansen zei ook dat ik het in mij had om als middenvelder te spelen. Daar was destijds lang niet iedereen van overtuigd. Inmiddels ben ik zelfs een controlerende middenvelder, haha.''



Maar wel de hoogst spelende international na Arjen Robben.

,,Dan kijk je puur naar de club, maar dat is niet altijd reëel. Status is lang niet altijd af te meten aan de club waar je speelt. Begrijp me niet verkeerd, Liverpool is in alles het beste waar ik ooit mee te maken heb gehad. Maar je kunt ook bij een grote club onder contract staan, maar weinig spelen.''



Zoals Memphis Depay had bij Manchester United?

,,Ja, zijn stap naar Olympique Lyon is interessant. Memphis traint ongelooflijk hard, heeft ook alles om de top te bereiken. Dat er kritiek op zijn spel was, dat snap ik. Met zijn mogelijkheden moet hij er meer uithalen. Maar de kritiek op wat hij naast het voetballen doet of deed, daar snap ik niets van.''



Veel mensen redeneren: eerst presteren, dan pas opvallen met dingen buiten het veld.

,,Maar waarom moet hij eerst doelpunten maken om een bepaald kledingstuk te kunnen dragen? Zo zie ik het niet. Ik weet wel dat spelers bij Oranje niet snel meer met iets aparts bij Huis ter Duin zullen aankomen, na alle ophef over de hoed van Memphis. En eigenlijk is dat jammer.''