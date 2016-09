Infantino schaart Ceferin-lobby onder 'leugens'

Ceferin, nog geen drie maanden geleden een grote onbekende in de internationale voetbalwereld, maakte woensdag tijdens de UEFA-verkiezing gehakt van KNVB-voorzitter Michael van Praag. De Sloveen won 42 van de 55 stemmen.



In de aanloop naar de verkiezing werd de opmars van Ceferin gekoppeld aan Infantino.Volgens verschillende mediaberichten zou Ceferin steun hebben gekregen van Infantino, die zijn rechterhand en FIFA-directeur Kjetil Siem liet lobbyen bij de Scandinavische bonden. Daarbij zouden onder meer beloftes zijn gedaan over de organisatie van het EK van 2024 of 2028.



,,Het resultaat van de verkiezing spreekt voor zichzelf'', zei Infantino vandaag. ,,Het is een belediging voor de 55 bonden te denken dat ze zijn overtuigd door mij om voor Ceferin te stemmen. Zij hebben dat uiteraard zelf besloten. Op de zege voor Ceferin valt niets af te dingen. Zijn ideeën en heldere boodschap hebben bonden over de streep getrokken.''