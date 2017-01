Inge Dekker: Dat ik genezen ben, is een kwestie van geluk

1. Wie was je eerste liefde?

,,Mijn allereerste vriendje was Dolf. Ik was 11 jaar en we zaten samen bij de zwemclub in Leusden. Superschattig: we hielden vaak elkaars handje vast. Verkering noemde ik dat. Na een jaar was het uit en dat vond ik ook prima. Dolf is gestopt met zwemmen toen hij 15 was. Laatst liep ik in Amersfoort en toen hoorde ik: heee. Was hij het.''



2. Hoelang kun je zonder je telefoon?

,,Niet zo lang, ik ben redelijk panisch. Voor mijn werk is het belangrijk dat ik snel mails kan checken. De telefoon ligt naast mijn bed als wekker. Maar ik ga niet 's nachts Facebook of Twitter checken of appen. Sowieso voer ik niet hele gesprekken via Whatsapp. Ik ben vrij zakelijk, maak gericht afspraken.''



3. Waar ben je bang voor?

,,Dat is een makkelijke: dat de kanker misschien terugkomt. Ik heb een operatie gehad en de artsen denken dat ze alles hebben weggehaald. Maar dat weten ze niet 100 procent zeker. Als er ergens maar een paar cellen zijn blijven zitten, loop ik kans weer ziek te worden. Die wetenschap zit in mijn hoofd, ook tijdens mijn controles die ik om de drie maanden heb. Ik probeer het niet mijn leven te laten overheersen, niet constant op alle pijntjes te letten. Maar ik weet dat buik- of rugpijn een signaal kan zijn. Toen ik laatst een rugblessure had, stond ik dan ook meteen op scherp.''



4. Waar kunnen we je altijd voor wakker maken?

,,Eigenlijk nergens voor. Ik ben behoorlijk op mijn nachtrust gesteld.''



5. Als je morgen wakker zou kunnen worden met een nieuwe kwaliteit, welke zou dat zijn?

,,Ik zou wat creatiever willen zijn, net als mijn zusje. Ik ben goed in het bedenken van oplossingen en het regelen van praktische zaken. Maar als ik wat nieuws wil maken in fotoshop voor mijn bedrijf of het mooi wil verkopen met een design via Facebook of Instagram heb ik daar moeite mee.''



6. Wat is je guilty pleasure?

,,Ik houd enorm van zoetigheid en snoepen. Maar nu ik maar 4 uur per week sport in plaats van 26 uur merk ik dat ik meer moet opletten. Mijn lichaam verandert: spieren verdwijnen een beetje, ik krijg iets meer vet. Dus ik moet oppassen.''