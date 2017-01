Inhaalrace is één grote mindgame

Nu is het anders. Nu telt elke minuut dat een opgefriste Guardado langer kan meedoen, nu telt elke blessure of schorsing in de strijd om nog in te lopen op de ranglijst. ,,Je moet als speler eigenlijk niet bezig zijn met wat de concurrentie doet. Tegelijkertijd moet je er ook wel van kunnen genieten, van die strijd met het mes op de keel, daar de uitdaging in zien'', zei Cocu zelf al eens. Dat was vorig seizoen, toen PSV na de winterstop in volle jacht was op Ajax en zich óók toen niks kon permitteren in de titelstrijd.



Morgen in de 'mini-topper' tegen Heerenveen moet PSV een vervolg geven aan de gemakkelijk gewonnen thuiswedstrijd tegen Excelsior. Dat openingsduel van 2017 liet zien dat er verschil is met voor de winterstop. PSV speelde al stukken sneller, dreigender, doelgerichter met een opstelling waarin andere accenten zijn gelegd. Soepel ging het balletje soms rond op het 'nieuwe' middenveld bijvoorbeeld, met huurling Marco van Ginkel in een sleutelrol. Alle drie de spelers die Cocu in zijn schakellinie opstelde, waren betrokken bij de goals.



Van Ginkel maakte de 1-0, Guardado en Davy Pröpper knutselden na rust samen de fraaie 2-0 in elkaar. En eigenlijk stond ook de van origine vierde middenvelder, de nu als valse linksbuiten spelende Bart Ramselaar, op het scorebord. Hij tekende met een handig tikje voor de assist bij de treffer van Van Ginkel.