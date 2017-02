Initiatiefnemers F1-circuit bij Lelystad durven te dromen

Oprichter van het biotechnische bedrijf Corporation MyEarth en groot F1-fanaat Ton van Oostwaard is van plan de winst van de door zijn bedrijf aan te leggen duurzame groenprojecten in de ontwikkeling van NSE Lelystad en het F1-circuit te steken. Als groene belegging neemt MyEarth de aanschaf van de benodigde landbouwgrond voor haar rekening.



,,Binnen het nationaal beleid om 100.000 hectare bosbouw aan te leggen, is dit project peanuts'', weet architect Ed Wassenberg, voorzitter van de Nederlandse Autosport Bond en een van de initiatiefnemers achter NSE Lelystad die samen met zijn partner en voormalig 500 cc GP motorcoureur Henk de Vries uit Lelystad al druk in gesprek is met de gemeente, provincie en de landelijke overheid. ,,Dit sportieve project past prima in de landelijke trend dat alles met duurzaam massaal wordt omarmd door de politiek'', zo merkt De Vries, die benadrukt dat een haalbaarheidsonderzoek nu de volgende stap is. Daarna wacht nog een milieueffectrapportage en zo zijn er nog heel veel hobbels. Motorgeronk klinkt in Flevoland in het meest positieve scenario pas in 2021 of 2022.



,,Formule 1 leeft heel breed in het land, nu, dankzij Max Verstappen. Dat kan een enorme boost zijn'', verwacht Wassenberg. ,,Maar als Max morgen van de trap valt, is die hype vier weken later weg, dus dat blijft betrekkelijk. Daarom willen we dit heel nadrukkelijk op eigen kracht doen.'' Jaarlijks een GP in Flevoland? Volgens de initiatiefnemers uitgesloten, vanwege het absurde startgeld van tientallen miljoenen dat aan de Formule 1-organisatie betaald moet worden. Wassenberg: ,,Je moet wel reëel blijven, dat is financieel gewoon onmogelijk. Daarom gaan we uit van eens in de drie jaar. Wellicht is een roulatiepoule te bedenken met andere Europese circuits.''