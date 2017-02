'Interesse in mensen dat wordt zwaar onderschat'

Wijsheid is de kunst om in alle omstandigheden juist te oordelen of te handelen. Het komt erop neer dat je snel zaken overziet en begrijpt en daar dan de juiste strategie aan koppelt. Een mooi praktijkvoorbeeld hiervan was tijdens mijn periode bij AZ in het seizoen 2007-2008. Een basisspeler van het eerste elftal, Maarten Martens, had een blessure opgelopen. Na zijn revalidatie mocht hij twee keer meedoen als invaller. Na afloop vraagt een verslaggever hem voor de camera of hij nu verwacht dat hij de volgende keer mag starten in het basiselftal. Zijn reactie is dat hij er wel op rekent dat de coach, Louis van Gaal, deze beslissing gaat nemen.



Na het uitzenden van dit fragment gebeurt er weinig. Twee dagen later, na afloop van de lunch, waar alle spelers en stafleden bij aanwezig zijn, gaat Louis van Gaal staan en hij richt zich tot Maarten Martens. Voor iedereen die het tv-gesprek niet heeft gezien, beschrijft hij wat er in het interview is gezegd. Hij bedankt op cynische wijze Maarten voor deze actie. 'Want,' zo stelt hij, 'als ik je nu ga opstellen in de basis, dan denkt heel Nederland dat jij het hier voor het zeggen hebt. En als ik je niet opstel, dan krijg ik als coach weer kritiek en moet ik alles weer gaan uitleggen aan de pers. Je wordt dus bedankt voor dit interview.'



'Maar ik heb een mededeling voor je,' zo gaat hij verder. 'Ik stel uitsluitend spelers op die ik nodig heb om een wedstrijd te winnen. En ik heb besloten dat jij komende zaterdag in de startopstelling staat. Voor jou is het zeker, maar ik weet nog niet wie de andere tien spelers zullen zijn. Het gaat dus in elk geval ten koste van een medespeler van jou. Want voetbal is nog steeds een teamsport,' zo eindigde hij zijn betoog.



De spelers lopen daarna weg en het is voor iedereen duidelijk wie er nu op de bank komt. Koevermans, één van de spitsen van AZ, maakt dit ook duidelijk aan Maarten Martens: 'Je wordt bedankt voor deze actie, want ik zit nu de volgende wedstrijd op de bank.' Op de zaterdag vlak voor de wedstrijd komt Van Gaal nog even de kleedkamer binnen. Hij zegt tegen de spelers dat hij zeer ontspannen is deze keer, want Maarten Martens heeft zelf aangegeven dat hij klaar was om te spelen.



Als de coach weg is, neemt de druk toe bij Maarten en hij vraagt steun bij zijn medespelers, om er alles aan te doen om de wedstrijd te winnen. De einduitslag is 3-1 voor AZ en hij scoort ook nog. Onder deze coach heeft er daarna bij AZ nooit meer zo'n incident plaatsgevonden.