ITF wil nieuwe opzet Daviscup en Fed Cup

In het huidige systeem speelt een van de twee finalisten in eigen land. Andere plannen die mogelijk in 2018 worden toegepast zijn het inkorten van de lengte van de partijen, die nu nog volgens het best-of-five systeem worden gespeeld, en de uitbreiding van de hoogste groep van de Fed Cup van acht naar zestien landen. Steden kunnen een gooi doen naar de organisatie van de finales, die volgens Haggerty bij de vrouwen mogelijk een Final Four-weekend wordt met vier landen.



Haggerty wilde niet zeggen wat een stad moet betalen om de finale van de Daviscup binnen te halen. Hij streeft ernaar de keuze, eventueel voor twee of drie jaar, ruim van tevoren te kunnen maken. 'In de Davis Cup weten we nu dat Kroatië en Argentinië in de finale staan, maar nog niet in welke stad die gehouden wordt', zei Haggerty. 'Zo is het moeilijk plannen en kort dag om mensen enthousiast te krijgen. Als je voordat de competitie begint al weet waar de finale is, kunnen tennisfans zich daarop verheugen en plannen maken om af te reizen.'



Haggerty wil de inkomsten uit de landentoernooien substantieel vergroten, mede om het tennis in armere landen te ondersteunen. 'Een finale van de Daviscup moet wereldwijd leven en niet alleen in de twee landen die eraan meedoen.'