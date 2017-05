Ja, Ajax kan ManUnited verslaan

Wat een prachtige sportweek hebben we achter de rug. Die ontlading bij Feyenoord met al die dolblije mensen. Ik heb al vaker gezegd dat ik er nooit ook maar één seconde over zou nadenken om in de vijver bij het Hofplein te springen. Maar dat andere mensen dat wél massaal doen, geweldig toch?

Nu is het woensdag in Stockholm de beurt aan Ajax. Nee, ik ga hier niet roepen dat ik het die club zo gun. Daar werd ik de laatste weken van de eredivisie zo ontzettend moe van. We gunnen het Feyenoord, we gunnen het Ajax. In de topsport is het gewoon geen kwestie van gunnen, alleen maar van afdwingen.



Als Ajax de lijn doortrekt van de laatste weken, dan is het heel goed mogelijk dat het van Manchester United wint. Al moeten we ook niet overdrijven dat het al een heel seizoen smullen is in Amsterdam. Eigenlijk draait de ploeg pas echt goed sinds half maart, toen in de Arena werd gewonnen van FC Kopenhagen. Daarna werd Feyenoord ondersteboven gespeeld en boften Schalke 04 en Olympique Lyon dat Ajax er in Amsterdam geen zeven of acht maakte. Dat ze in beide uitwedstrijden nog in de problemen kwamen, was vreemd en vooral onnodig. Maar goed, Manchester kwam tegen Anderlecht en Celta de Vigo ook nog in grote problemen.



Al weet je dat die Engelsen de poort woensdag nooit achterin zo zullen openzetten als Olympique Lyon deed. Hun manager José Mourinho is af en toe een rare snuiter. Maar tactisch kun je hem natuurlijk wel om een boodschap sturen. Bovendien valt mij keer op keer op dat hij de spelers vrijwel altijd volledig aan zijn kant heeft staan. En hij heeft een menselijke kant. In het boek Kampioenen, dat deze krant ter ere van de landstitel van Feyenoord afgelopen week heeft uitgegeven, las ik dat Mourinho op Old Trafford als eerste klaarstond om Tonny Vilhena te condoleren met het verlies van zijn moeder. Kijk, dat vind ik nou klasse.



Maar Mourinho of niet, Ajax moet deze prijs gaan winnen. In dat geval valt er wél iets voor te zeggen om Peter Bosz de titel 'trainer van het jaar' te geven. Dat hij die nu al, op voorspraak van zijn collega's, ontving, verbaast mij en ik hoorde op televisie Bosz dat zelf ook concluderen.



Ik ben vaak kritisch geweest op Giovanni van Bronckhorst, maar wat hij voor elkaar heeft gekregen met Feyenoord is bijzonder knap. De meeste zeges, de meeste goals gemaakt, van dag één tot en met de laatste dag bovenaan in de eredivisie met een ploeg waar maar dertien, veertien spelers echt het niveau hadden. En Dirk Kuyt op de bank zetten omdat hij vond dat het moest. Heb je gezien hoe populair Kuyt is? Dat moet je als trainer, tegen de stroom in, toch maar even doen.



Als Bosz de Europa League wint, zet hij natuurlijk ook iets prachtigs neer. Met een jonge ploeg met veel leuke spelers. Dat Nick Viergever geschorst is, is vervelend voor hem want hij geeft altijd alles. Maar Jaïro Riedewald heeft meer kwaliteit. Net als Kenny Tete beter is dan Joël Veltman.



Ik kijk zelf vooral uit naar Kasper Dolberg. En ik hoop dat Justin Kluivert aan het werk wordt gezet in Zweden. Een Europese finale winnen, 22 jaar na zijn vader, dat zou wat zijn zeg.