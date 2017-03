Jan, ik heb een vraagje voor je

Een tuinmeubelenbeurs, daarvoor was hij in Jakarta. Samen met zijn broer Kees, de grootste tuinmeubelenfabrikant van Nederland. Dat ik die niet kende, vond hij raar.



Ik vertelde hem dat ik door De Graafschap eigenlijk alleen TitaTuinmeubelen kende. Op dat moment werd hij door de stewardess op zijn schouder getikt met de vraag of hij zijn telefoon wilde uitzetten. Ze gingen opstijgen.



Snel stelde ik hem nog de vraag waarvoor ik hem eigenlijk belde: Of hij voorzitter van de nieuwe raad van commissarissen van de KNVB wilde worden? Aangezien hij stopt als voorzitter bij Heracles leek hij me de meest ideale kandidaat. Een geslaagd zakenman met een groot gevoel voor voetbal, niet gelieerd aan een van de topclubs en daardoor ongetwijfeld breed gedragen door alle clubs. Daarop hoorde ik hem iets zuchten over een logge organisatie en een sabbatical.