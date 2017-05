'Jan, Joop en Tom, da's een mooi rijtje'

Zoetemelk: ,,Als je moet, dan moet je. Tom had geen andere mogelijkheid. Je kunt niet rijden met kramp in maag en in je benen. Ik heb het zelf ook meegemaakt dat ik van de fiets moest. Twee keer. In 1976 op de Alpe d'Huez. En in 1979, de voorlaatste dag van de Vuelta toen ik in de leiderstrui reed.



Toen is het ook goed afgelopen, want ik won. Nu ziet iedereen het en weten ze alles. Ook in het peloton. In mijn tijd wisten je concurrenten het niet eens. Dan ging je halverwege in het peloton rijden en stopte je. Voordat ze voorin wisten dat je even was gestopt, was je alweer terug.''



Het rijtje

Zoetemelk: ,,Jan, Joop en Tom. Dat vind ik een mooi rijtje. Helemaal niks mis mee. Het is prachtig dat Tom zich bij Jan en mij voegt. Of ik nou de laatste Nederlandse winnaar ben of de één-na-laatste. Het maakt mij niets uit. Ik blijf altijd op de erelijst staan. Dumoulin heeft al een heel mooie carrière achter de rug, terwijl hij eigenlijk pas net begonnen is. Etappes gewonnen in de Tour, de Giro en de Ronde van Spanje. Hij hoort in het rijtje thuis. Wat hij nu heeft gedaan, is geweldig voor de Nederlandse sport. Iedereen kijkt ernaar en iedereen houdt weer van het wielrennen. Dat is toch het beste wat er is. Ik was al op leeftijd toen ik de Vuelta en Tour won, Tom is nog jong. Daar kunnen we nog heel wat van verwachten. Het zal een zware last op zijn schouders zijn, maar hij gaat het laten zien.''