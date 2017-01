Janssen, Depay, ik begrijp hun keuzes wel

En Lyon voor Depay is op zich een mooie, grote club in een competitie waar momenteel het een en ander gebeurt. Lyon, Monaco, Marseille dat Payet terughaalt naar Frankrijk, ze gaan allemaal weer aan de weg timmeren om Paris St-Germain uit te dagen. Ik zou alleen denken: als ik Depay ben, en het is niet gelukt bij Manchester United, dan ga ik nu in stilte aan de slag bij mijn nieuwe club. Gewoon alleen voetballen en mijn stinkende best doen en over tijdje laat ik dan wel weer van me horen met filmpjes en foto's over tatoeages en zo. Als ik mezelf heb waargemaakt en goed speel. Maar hij heeft de druk voor zichzelf alweer zo hoog opgevoerd, dat het bijna alleen kan tegenvallen. Een foto van een tatoeage op je rug van een leeuw op internet zetten, omdat je voor Lyon gaat spelen, het mag van mij hoor.



Maar net als toen met die hoed bij Oranje zit de wereld zo in elkaar dat het meteen tegen je wordt gebruikt als je ongelukkig start. En dat zou zonde zijn, want ik denk nog steeds dat ie echt wat kan. Al vind ik het wel gek dat trainers lovend spreken over zijn inzet en zijn mogelijkheden, maar dat na Van Gaal ook Mourinho hem nooit opstelde. Terwijl Mourinho juist met Depay had kunnen laten zien dat Louis ernaast zat in zijn beoordeling. Dan schort er dus toch qua niveau wat aan bij zo'n jongen.